Onderzoek naar zeldzame hete plasmastromen in de hogere atmosfeer

In de buurt van de polen van de aarde zijn aurorae een veelvoorkomend verschijnsel, waarbij kleurrijke lichtshows in de bovenste lagen van de atmosfeer worden weergegeven, veroorzaakt door de interactie tussen de zonnewind en de magnetosfeer van de planeet. Dichter bij de evenaar kan zich echter een ander atmosferisch fenomeen voordoen: subaurorale iondrifts (SAID).

SAID-gebeurtenissen omvatten de snelle, westwaartse stroom van heet plasma door de ionosfeer. Deze gebeurtenissen zijn in verband gebracht met zichtbare structuren aan de hemel, zoals stabiele aurorale rode (SAR) bogen en sterke thermische emissiesnelheidsverbetering (STEVE). Normaal gesproken vinden SAID-gebeurtenissen plaats tussen zonsondergang en middernacht, maar er zijn gevallen geweest van SAID-stromen die na middernacht zijn gedetecteerd.

In een recente studie gepubliceerd in het Journal of Geophysical Research: Space Physics concentreerden onderzoekers zich op 15 SAID-gebeurtenissen na middernacht die in 2013 in de buurt van Zuid-Amerika werden gedetecteerd. Door gegevens uit verschillende bronnen te analyseren, waaronder satellietprogramma's en metingen van poollichtactiviteit, onderzochten ze de kenmerken en vorming van deze zeldzame gebeurtenissen.

De onderzoekers ontdekten dat de SAID-gebeurtenissen na middernacht, vergelijkbaar met gebeurtenissen vóór middernacht, het resultaat zijn van de complexe interactie tussen ionosferische omstandigheden en geomagnetische dynamiek. Het samenspel omvat de vorming van elektrische velden en golf-deeltjesinteracties, die fungeren als plaatselijke warmtebronnen.

Deze bevindingen vergroten het begrip van de plasmadynamiek in de bovenste atmosfeer en hun potentieel om radarsignalen te verstoren voor het volgen van satellieten en andere kritische toepassingen. Verder onderzoek op dit gebied zou waardevolle inzichten kunnen opleveren over hoe SAID-gebeurtenissen en de daarmee samenhangende verschijnselen de atmosfeer van de aarde kunnen beïnvloeden.

Bron: Ildiko Horvath et al., Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector Through 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677