De weg naar commerciële levensvatbaarheid: het reactiemechanisme van lithium-zwavelbatterijen ontrafelen

Wetenschappers van het Argonne National Laboratory van het Amerikaanse Department of Energy (DOE) hebben een belangrijke doorbraak bereikt in het begrijpen van het reactiemechanisme van lithium-zwavelbatterijen. Deze ontdekking, onlangs gepubliceerd in Nature, richt zich op een groot probleem dat de commerciële levensvatbaarheid van deze batterijen heeft belemmerd: hun korte levensduur.

Lithium-zwavelbatterijen bieden verschillende voordelen ten opzichte van lithium-ionbatterijen, waaronder een grotere energieopslagcapaciteit, lagere kosten en het gebruik van overvloedige en betaalbare zwavel. Wanneer ze echter worden opgeschaald naar commerciële afmetingen, ervaren deze batterijen een snelle prestatievermindering tijdens herhaalde laad- en ontlaadcycli.

De belangrijkste oorzaak van deze achteruitgang is het oplossen van zwavel uit de kathode, resulterend in de vorming van oplosbare lithiumpolysulfiden. Deze verbindingen stromen tijdens het opladen in de negatieve lithiummetaalelektrode, waardoor het probleem nog erger wordt. Dit zwavelverlies en veranderingen in de anodesamenstelling hebben een aanzienlijke invloed op de prestaties van de batterij.

In een eerdere studie ontwikkelden wetenschappers uit Argonne een katalysator die het probleem van zwavelverlies effectief verzachtte wanneer deze aan de zwavelkathode werd toegevoegd. Tot nu toe bleef het werkingsmechanisme van deze katalysator op atomaire schaal echter onbekend.

Uit recent onderzoek van het Argonne-team is gebleken dat de aanwezigheid van de katalysator in de kathode tot een ander reactiepad leidt. Met de katalysator vormen zich dichte bellen van lithiumpolysulfiden op nanoschaal op het kathodeoppervlak, waardoor zwavelverlies wordt voorkomen en de prestaties van de batterij behouden blijven. Zonder de katalysator vormen zich in plaats daarvan staafvormige structuren op microschaal.

Om dit reactiemechanisme te ontrafelen, werden geavanceerde karakteriseringstechnieken gebruikt, waaronder synchrotron-röntgenstralen en een nieuw uitgevonden techniek om het elektrode-elektrolyt-grensvlak te visualiseren.

Met deze doorbraak ziet de toekomst van lithium-zwavelbatterijen er veelbelovend uit en biedt deze een duurzamere en milieuvriendelijkere oplossing voor de transportsector.

