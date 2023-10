Een onbekend gebied: het exclusoom gevonden in zoogdiercellen

Onderzoekers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan in zoogdiercellen door een compartiment te identificeren dat het exclusoom wordt genoemd. Dit nieuw gevonden compartiment, gelegen in het celplasma, bestaat uit DNA-ringen die plasmiden worden genoemd. Deze plasmiden kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, ook buiten de cel en van de telomeren, de afgedekte uiteinden van chromosomen. Het is belangrijk op te merken dat de plasmiden in het exclusoom niet de blauwdrukken voor eiwitten bevatten.

Uit het onderzoek, geleid door Ruth Kroschewski van het Instituut voor Biochemie van de ETH Zürich, blijkt dat het exclusoom een ​​sleutelfunctie vervult bij het beschermen van de chromosomen in cellen. Het exclusoom fungeert als een mechanisme voor cellen om onderscheid te maken tussen hun eigen DNA dat nog steeds nodig is en vreemd DNA dat niet langer nodig is. De DNA-ringen die niet kunnen worden gescheiden, kunnen zich mogelijk inbedden in de chromosomen of de celfysiologie verstoren door zich te vertalen in eiwitten.

De onderzoekers geloven dat het exclusoom een ​​rol zou kunnen spelen in het cellulaire immunologische geheugen. Een speciaal eiwit dat zich aan DNA in celplasma bindt, wordt al jaren onderzocht en het is bekend dat het ook aan DNA-ringen bindt. Dit eiwit kan een signaalcascade in cellen veroorzaken, wat resulteert in de productie en afgifte van ontstekingsboodschappersstoffen. Deze langdurige signalering zou het immuunsysteem kunnen misleiden door te denken dat er sprake is van een voortdurende infectie, wat mogelijk kan leiden tot auto-immuunreacties zoals systemische lupus erythematosus.

Aangenomen wordt dat het exclusoom teruggaat tot de vroege evolutie, toen eukaryoten ontstonden. Er wordt gesuggereerd dat het exclusoom is ontwikkeld als een middel om ringvormig DNA te organiseren en te beschermen tegen de fusie van verschillende organismen. Hoewel de exclusieve envelop lijkt op die van de celkern, is deze veel eenvoudiger met gaten die alleen zichtbaar zijn in de vroege stadia van de vorming van de nucleaire envelop. De redenen achter waarom plasmiden zijn verpakt in een onvolledige membraanenvelop blijven onduidelijk.

Verder onderzoek is nodig om de mysteries van het exclusoom te begrijpen, inclusief hoe plasmide-DNA verandert en de factoren die de afzetting van plasmiden in het exclusoom bepalen. Dit pas ontdekte compartiment opent mogelijkheden voor het onderzoeken van cellulaire mechanismen en hun implicaties voor ziekten en immuunreacties.

Bronnen:

– ETH Zürich