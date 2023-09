Prehistorische vis geeft inzicht in de evolutie van de schedel

Een nieuwe studie gepubliceerd in Nature heeft onthuld dat een 455 miljoen jaar oude fossiele vis, Eriptychius americanus, belangrijke inzichten heeft opgeleverd in de evolutie van schedels van gewervelde dieren. Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham, Naturalis Biodiversity Center en het Natural History Museum gebruikten computertomografie om een ​​gedetailleerde 3D-weergave van de schedel van de vis na te bootsen. Dit is de eerste keer dat een dergelijke uitgebreide reconstructie is uitgevoerd op dit exemplaar, dat in de jaren veertig werd verzameld en is gehuisvest in het Field Museum of Natural History.

Uit de studie bleek dat Eriptychius een unieke schedelstructuur had die anders was dan die van eerder geziene gewervelde dieren. In plaats van een stevige bot- of kraakbeenstructuur te hebben die de hersenen omhulde, had deze vis gescheiden, onafhankelijke kraakbeenderen die zijn hersenen beschermden. Deze ontdekking suggereert dat de evolutie van structuren om de hersenen van andere delen van het hoofd te scheiden mogelijk zijn oorsprong vindt in Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, de hoofdauteur van de studie, legde het belang van deze bevindingen uit: “Dit zijn enorm opwindende resultaten die mogelijk de vroege evolutionaire geschiedenis onthullen van hoe primitieve gewervelde dieren hun hersenen beschermden.” Hij benadrukte ook het belang van het bestuderen van museumcollecties en het toepassen van nieuwe technieken om nieuwe inzichten over oude organismen te ontdekken.

Dr. Richard Dearden, de hoofdauteur van de studie, benadrukte hoe moderne beeldvormingstechnieken onderzoekers in staat stelden het unieke behoud van de kop van de vis te ontdekken, waarmee een grote leemte werd opgevuld in ons begrip van de evolutie van de schedel. Deze kennis heeft implicaties voor het begrijpen van de evolutie van de schedel bij alle gewervelde dieren, inclusief de mens.

Deze studie toont de waarde aan van het gebruik van geavanceerde beeldvormingstechnieken om fossielen te analyseren en een dieper inzicht te krijgen in uitgestorven soorten. Het benadrukt ook het belang van museumcollecties bij het leveren van waardevolle exemplaren voor wetenschappelijk onderzoek.

