Oude fossiele vissen bieden nieuw inzicht in de evolutie van gewervelde schedels

Een 455 miljoen jaar oude fossiele vis heeft onderzoekers een nieuw perspectief gegeven op hoe gewervelde dieren zijn geëvolueerd om hun hersenen te beschermen, volgens een studie gepubliceerd in Nature. Het exemplaar in kwestie is Eriptychius americanus, een oude kaakloze vis ontdekt in Colorado, VS. De onderzoekers van de Universiteit van Birmingham, Naturalis Biodiversity Centre in Leiden, Nederland, en het Natuurhistorisch Museum, gebruikten computertomografie om een ​​gedetailleerde 3D-weergave van de schedel van de vis te creëren.

Deze studie is de eerste die de schedel van Eriptychius, die in de jaren veertig werd verzameld, oorspronkelijk beschreven in de jaren zestig, volledig heeft gereconstrueerd en die momenteel is gehuisvest in het Field Museum of Natural History in Chicago. Uit het door de Leverhulme Trust gefinancierde onderzoek bleek dat Eriptychius gescheiden, onafhankelijke kraakbeenderen had die de hersenen omhulden, in tegenstelling tot latere soorten die een volledig gebonden kooi van kraakbeen hadden. Dit suggereert dat de vroege evolutie van structuren om de hersenen van andere delen van het hoofd te scheiden mogelijk is begonnen met Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, hoofddocent paleobiologie aan de Universiteit van Birmingham en hoofdauteur van de studie, uitte zijn opwinding over de bevindingen en stelde dat ze de vroege evolutionaire geschiedenis zouden kunnen onthullen van hoe primitieve gewervelde dieren hun hersenen beschermden. Dr. Richard Dearden, hoofdauteur van de studie en postdoctoraal onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Centre, benadrukte het belang van de ontdekking en stelde dat deze een grote leemte opvult in het begrijpen van de evolutie van de schedel bij alle gewervelde dieren, inclusief de mens.

Deze studie benadrukt het belang van museumcollecties en de toepassing van nieuwe beeldtechnieken bij het bestuderen van oude exemplaren. Door gebruik te maken van computertomografie konden wetenschappers nieuwe inzichten ontdekken in de evolutie van schedels van gewervelde dieren. De bevindingen bieden waardevolle informatie over de vroege stadia van hersenbescherming bij primitieve gewervelde dieren en dragen bij aan ons begrip van de evolutionaire geschiedenis van dit cruciale anatomische kenmerk.

