Waterige chemie in koolstofhoudende planetesimalen: synthese van prebiotische organische stof

Waterige chemie speelt een cruciale rol bij de vorming van prebiotisch organisch materiaal in koolstofhoudende planetesimalen. Deze hemellichamen, waarvan wordt aangenomen dat ze in de vroege stadia van het zonnestelsel zijn ontstaan, hebben het potentieel om essentiële levensbouwstenen te leveren aan andere planetaire lichamen, waaronder de aarde.

In een recente studie onderzochten onderzoekers de vorming van vitamine B3, ook bekend als nicotinezuur, in deze planetesimalen. Vitamine B3 is een belangrijke voorloper van het co-enzym NAD(P)(H), dat essentieel is voor de stofwisseling van alle bekende levensvormen.

De onderzoekers stelden een nieuw reactiemechanisme voor op basis van eerdere experimenten in het veld. De synthese van vitamine B3 omvat de combinatie van suikervoorlopers, zoals glyceraldehyde of dihydroxyaceton, met aminozuren zoals asparaginezuur of asparagine. Deze reacties vinden plaats in een waterige oplossing zonder de aanwezigheid van zuurstof of andere oxidatiemiddelen.

Om de omstandigheden in koolstofhoudende planetesimalen te simuleren, gingen de onderzoekers uit van een rotsdichtheid van 3 g/cm³, een porositeit van 0.2 en een ijsdichtheid van 0.917 g/cm³ die de poriën vulde. De simulaties zijn uitgevoerd bij een druk van 100 bar.

De resultaten van de simulaties werden vergeleken met de gemeten hoeveelheden nicotinezuur in monsters verzameld uit verschillende bronnen, waaronder de CI-chondriet Orgeil, verschillende Antarctische CM2-chondrieten en het niet-gegroepeerde C2-chondriet Tagish Lake. Er werd ook rekening gehouden met het type extractiemethode dat werd gebruikt, zoals heet water, ultrasone trillingen met koud water, HCl-gehydrolyseerd of mierenzuur.

De studie biedt waardevolle inzichten in het potentieel van waterige chemie binnen koolstofhoudende planetesimalen voor het synthetiseren van prebiotisch organisch materiaal. Het begrijpen van deze processen kan helpen licht te werpen op de oorsprong van het leven en de verspreiding van essentiële bouwstenen door het hele universum.

