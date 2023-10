Hoe de Starlink-satellieten van SpaceX de radioastronomie beïnvloeden

By

Astronomen maken zich zorgen over de impact van de Starlink-satellieten van SpaceX op de radioastronomie. Het Square Kilometre Array Observatory (SKAO) staat op het punt de krachtigste radiotelescoop ter wereld te worden, maar het toenemende aantal satellietconstellaties vormt een bedreiging voor de effectiviteit ervan. Starlink heeft al meer dan 4,600 satellieten in een baan om de aarde en is van plan er nog eens 42,000 te lanceren. Deze satellieten, samen met toekomstige constellaties van bedrijven als Amazon, veroorzaken lichtvervuiling en verstoren observaties op de grond.

Radioastronomen die voorbereidende tests uitvoeren met de Engineering Development Array 2 (EDA2) in West-Australië, hebben verontrustende resultaten ontdekt. De emissies van Starlink-satellieten waren aanzienlijk helderder dan de astronomische signalen die door de SKAO werden gedetecteerd. Er werden twee soorten besmetting geïdentificeerd: verwachte signalen tussen de satellieten en de grond, en onbedoelde emissies van de elektronica van de satellieten. Deze emissies verstoren de detectie van signalen van de kosmische dageraad, een cruciaal tijdperk in de geschiedenis van het universum.

Hoewel SpaceX geen internationale overeenkomsten schendt, maakt de overlap tussen Starlink-signalen en astronomische signalen het bestuderen van de kosmische dageraad een grotere uitdaging. De auteurs van de studie benadrukken de noodzaak van een dialoog tussen particuliere bedrijven, regelgevende instanties en de astronomiegemeenschap. Astronomie mag niet worden gemarginaliseerd door de acties van particuliere bedrijven, en er moeten maatregelen worden genomen om een ​​evenwicht te vinden tussen de behoeften van wereldwijde snelle internettoegang en het behoud van astronomische tradities.

Hoewel de radioastronomie met toenemende problemen zal worden geconfronteerd naarmate de satellietconstellaties groeien, is het van cruciaal belang om de impact op wetenschappelijke waarnemingen aan te pakken. Er moet nu actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de stem van astronomen wordt gehoord en dat de ontwikkeling van satellietconstellaties met zorg en aandacht gebeurt met het oog op het behoud van belangrijk wetenschappelijk onderzoek.

Bronnen:

– Artikel: “Hoe de Starlink-satellieten van SpaceX de radioastronomie beïnvloeden”

– arXiv.org: “Effecten van satellietconstellaties op SKAO EDA2”