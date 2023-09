Nerf Blaster Design vuurt 100 darts per seconde af

Samenvatting: Een doe-het-zelver heeft een volledig automatische Nerf-blaster gemaakt die 100 darts per seconde kan afvuren en daarmee het standaard Nerf-speelgoed overtreft op het gebied van punch, precisie en vuursnelheid. Het ontwerp van de blaster maakt gebruik van darts van halve lengte, die efficiënter vliegen wanneer ze worden gelanceerd door krachtige blasters. De darts worden in een trommelmagazijn geladen met schuifregelaars die ze in de wielen duwen terwijl de trommel draait. Het bereiken van de hoge vuursnelheid was een uitdaging, waarbij de maker met problemen werd geconfronteerd, zoals versnipperde darts en onderdelen die uit de magazijnen vlogen. Door een iteratief ontwerp werkt de blaster nu echter soepel, waarbij de darts het magazijn verlaten en met grote snelheid naar beneden vliegen. Er zijn video’s gedeeld waarop de blaster in actie te zien is, waarin de snelle opeenvolging van pijlen die worden afgevuurd wordt gedemonstreerd.

Voor Nerf-enthousiastelingen die op zoek zijn naar een verbeterde schietervaring, heeft een doe-het-zelf-ontwerper bekend als [3DprintedLife] met succes een volledig automatische blaster gemaakt die verder gaat dan de beperkingen van standaard Nerf-speelgoed. Dit innovatieve ontwerp heeft tot doel een opmerkelijke vuursnelheid van 100 darts per seconde te bereiken, terwijl de verbeterde punch en precisie behouden blijven.

Om de gewenste prestaties te bereiken, maakt de blaster gebruik van darts van halve lengte, waarvan bekend is dat ze betere vliegeigenschappen vertonen wanneer ze worden gelanceerd door krachtige blasters. Deze darts worden voortgestuwd door riemen die worden aangedreven door krachtige motoren, vergelijkbaar met de mechanica van wielblasters. De munitie wordt in een trommelmagazijn geladen dat is uitgerust met schuifregelaars die de pijlen efficiënt in de draaiende wielen duwen.

Het proces om een ​​vuursnelheid van 100 darts per seconde te bereiken bleek echter een aanzienlijke uitdaging. De ontwerper kwam tijdens het bouwproces obstakels tegen zoals versnipperde darts en magazijnen die onderdelen uitstoten. Door zorgvuldige iteratie en verfijning van het ontwerp werden deze problemen geleidelijk overwonnen. Het resultaat is een blaster die de darts op betrouwbare wijze vanuit het magazijn afvuurt en ze met indrukwekkende snelheden naar beneden schiet.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van de fijne kneepjes van het ontwerp van de blaster, zijn er bestanden beschikbaar via OnShape. Daarnaast zijn er video's gedeeld waarin de snelle vuurcapaciteiten van de blaster worden gedemonstreerd, waardoor kijkers de kans krijgen getuige te zijn van de indrukwekkende opeenvolging van pijlen die worden afgevuurd.

Er zijn eerder ontwerpen en aanpassingen van Nerf-blasters gezien, die de toewijding en creativiteit van de Nerf-enthousiastelingen tonen.

Bronnen:

– [3DprintedLife]

– YouTube (videolinks niet meegeleverd)