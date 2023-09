De kosmische buurten van superzware zwarte gaten

Als astronoom aan de Universiteit van Arizona is een van mijn belangrijkste studiegebieden de groei van superzware zwarte gaten. Net zoals onze opvoeding ons als individuen vormt, kan de omgeving waarin een superzwaar zwart gat zich bevindt ook de groei ervan beïnvloeden.

Elk superzwaar zwart gat heeft een thuis, het gaststelsel, en een buurt die bestaat uit een lokale groep andere sterrenstelsels. Deze superzware zwarte gaten groeien door gas te consumeren dat al aanwezig is in hun gaststelsel, en worden soms miljarden keren zwaarder dan onze zon.

De theoretische natuurkunde voorspelt dat het miljarden jaren zou duren voordat zwarte gaten uitgroeien tot quasars, dit zijn ongelooflijk heldere en krachtige objecten die worden aangedreven door zwarte gaten. Astronomen hebben echter ontdekt dat veel quasars zich in een veel korter tijdsbestek van een paar honderd miljoen jaar hebben gevormd.

Dit intrigerende fenomeen van sneller dan verwachte groei van zwarte gaten heeft mij ertoe aangezet de ruimte rondom deze zwarte gaten te verkennen. Ik ben geïnteresseerd in het bepalen of de meest massieve quasars ontstaan ​​in dichtbevolkte gebieden met talloze andere sterrenstelsels, of dat ze zelfs in verlaten gebieden van het universum tot enorme afmetingen kunnen uitgroeien.

Eén aspect dat ik heb bestudeerd zijn de protoclusters van sterrenstelsels. Protoclusters zijn verzamelingen sterrenstelsels die nog niet zijn samengevallen tot één enkel object. Ze bevatten honderden sterrenstelsels en worden gekenmerkt door botsende sterrenstelsels, groeiende zwarte gaten en enorme hoeveelheden gas waaruit uiteindelijk nieuwe sterren zullen ontstaan.

Deze protoclusters groeien veel sneller dan aanvankelijk werd gedacht, wat een nieuwe kosmische puzzel voor astronomen oplevert om op te lossen. We proberen het verband te begrijpen tussen de snelle evolutie van quasars en protoclusters.

Om protoclusters te onderzoeken hebben astronomen zowel afbeeldingen als spectra nodig van elk sterrenstelsel binnen de protocluster. Afbeeldingen geven informatie over de vorm, grootte en kleur van een sterrenstelsel, terwijl spectra de afstand van het sterrenstelsel tot de aarde onthullen op basis van specifieke golflengten van licht.

De komende James Webb-ruimtetelescoop zal ons vermogen om protoclusters en quasars te bestuderen aanzienlijk vergroten. Deze geavanceerde telescoop zal ons in staat stellen sterrenstelsels en zwarte gaten te observeren zoals ze miljarden jaren geleden verschenen, en een kijkje geven in hun vroege evolutie.

Eén specifiek instrument van de James Webb-ruimtetelescoop, een zogenaamde wide-field spleetloze spectrograaf, heeft een revolutie teweeggebracht in de zoektocht naar de buurten van sterrenstelsels. Het kan tegelijkertijd spectra vastleggen voor alle sterrenstelsels binnen zijn gezichtsveld, waardoor astronomen in slechts een paar uur hele kosmische steden in kaart kunnen brengen.

Verschillende lopende projecten maken gebruik van de James Webb-ruimtetelescoop om quasar-omgevingen te bestuderen. Deze projecten hebben tot doel quasars en hun naburige sterrenstelsels te observeren uit een periode van ongeveer 800 miljoen jaar na de oerknal. Door het licht van waterstof en zuurstof te analyseren, kunnen astronomen de 3D-locaties van sterrenstelsels bepalen ten opzichte van heldere quasars.

Het ASPIRE-team van het Steward Observatory van de Universiteit van Arizona leidt zo'n project. Ze hebben al een protocluster rond een uitzonderlijk heldere quasar geïdentificeerd en bevestigd met spectra van twaalf sterrenstelsels. Een ander onderzoek ontdekte meer dan honderd sterrenstelsels in de buurt van de meest lichtgevende quasar die we in het vroege heelal kenden, waarvan 12 zich dichtbij of binnen de buurt van de quasar bevonden.

De spleetloze spectrograaf van de James Webb Ruimtetelescoop belooft ons een ongekend beeld te geven van quasar-omgevingen, waardoor we de kosmische buurten waarin superzware zwarte gaten zich bevinden verder kunnen begrijpen.

Definities:

– Superzwaar zwart gat: een zwart gat met een massa die miljoenen of miljarden malen groter is dan die van de zon.

– Quasar: een zeer helder en krachtig object, aangedreven door een superzwaar zwart gat in het midden.

– Gaststelsel: het sterrenstelsel dat een superzwaar zwart gat bevat.

– Protocluster: een verzameling sterrenstelsels voordat ze ineenstorten tot één object.

– Spectra: de verdeling van de golflengten die door een object worden uitgezonden of geabsorbeerd en die essentiële informatie verschaffen over de eigenschappen en de afstand van het object.

– James Webb Space Telescope: een opkomende ruimtetelescoop die zal worden gelanceerd door NASA, ontworpen om de vroege sterrenstelsels en sterren van het universum te bestuderen.

