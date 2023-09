Starlink-satellieten spotten aan de nachtelijke hemel

Als je op een heldere avond naar de nachtelijke hemel kijkt, heb je misschien een kans om de Starlink-satellieten te zien. Starlink is een satellietnetwerk dat wordt beheerd door SpaceX en dat tot doel heeft goedkoop internet naar afgelegen en landelijke gebieden over de hele wereld te brengen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komen de lichten die we van deze satellieten zien niet daadwerkelijk van de satellieten zelf. Wat we in plaats daarvan zien zijn de satellieten die het zonlicht reflecteren, waardoor ze helder en zichtbaar lijken voor het blote oog.

Als u geïnteresseerd bent om een ​​glimp van deze satellieten op te vangen, is dinsdagavond wellicht uw kans. Volgens de website van Starlink is er dinsdag rond 105 uur een mogelijkheid voor een heldere passage van Starlink-8. Het is echter belangrijk op te merken dat verschillende factoren, zoals weersomstandigheden en satellietpositionering, de zichtbaarheid van deze passen kunnen beïnvloeden.

Als u uw kansen wilt vergroten om de satellieten te zien, is het raadzaam een ​​locatie te zoeken uit de buurt van fel licht, zoals straatverlichting of gebouwen, en uw blik op de noordwestelijke hemel te richten.

Hoewel het observeren van deze satellieten een opwindende ervaring kan zijn, is het belangrijk om de nachtelijke hemel te respecteren en lichtvervuiling zoveel mogelijk te minimaliseren. De tijd nemen om het wonder van menselijke innovatie en ons vermogen om zelfs de meest afgelegen uithoeken van de wereld met elkaar te verbinden te waarderen, kan echt een nederige ervaring zijn.

