Polaris Spaceplanes voltooit succesvolle testvluchten voor MIRA-Light-prototype

Het Duitse lucht- en ruimtevaartbedrijf Polaris Spaceplanes heeft onlangs een testcampagne van 15 vluchten afgerond voor zijn MIRA-Light-prototype. Gedurende een periode van drie dagen tussen 22 augustus en 8 september waren de vluchten bedoeld om de aerodynamica en vluchtcontrolesystemen van het miniruimtevliegtuig te demonstreren. Het prototype, dat slechts 8.2 meter lang was, maakte gebruik van vier elektrische ventilatoren voor de voortstuwing.

Tijdens 10 van de 15 vluchten werd de MIRA-Light uitgerust met een gesimuleerde aerospike-motor om de impact ervan op de voertuigprestaties te beoordelen. In de loop van de testcampagne verzamelde het prototype ongeveer 40 minuten vliegtijd, wat een succesvolle mijlpaal markeerde voor Polaris Spaceplanes.

In de toekomst zullen de gegevens die zijn verzameld tijdens de MIRA-Light-vluchten worden gebruikt om een ​​MIRA-voertuig op grotere schaal te ontwikkelen. Deze volgende iteratie zal bijna 14 meter lang zijn en zal worden uitgerust met een echte lineaire aerospike-motor om het testen van geïntegreerde vluchtsystemen mogelijk te maken.

De MIRA- en MIRA-Light-prototypes dienen als voorlopers van het ultieme demonstratiemodel van Polaris Spaceplanes, NOVA. Na de succesvolle tests van het MIRA-voertuig is Polaris van plan het ontwerp verder op te schalen naar een lengte van 22 meter voor het NOVA-model. NOVA zal gebruik maken van vier op kerosine werkende straalmotoren, naast de functionele aerospike-motor, waardoor volledige raketaangedreven vluchten met supersonische snelheden in de bovenste atmosfeer van de aarde mogelijk worden.

Ervan uitgaande dat de komende demonstratiemissies voor MIRA goed verlopen, wil Polaris Spaceplanes in 2024 beginnen met het vliegen met het NOVA-model. Deze prototypes maken deel uit van een breder plan van het bedrijf om een ​​multifunctioneel, hypersonisch transportvoertuig te ontwikkelen, genaamd AURORA. De beoogde AURORA is ontworpen om een ​​lading tot 22,000 pond (10,000 kilogram) te transporteren naar suborbitale snelheden of tot 2,200 pond (1,000 kilogram) naar elke hellende baan.

Polaris Spaceplanes heeft zijn zinnen gezet op het vliegen met het AURORA-voertuig ergens tussen 2026 en 2027, waarmee het zijn toewijding aan de vooruitgang van de lucht- en ruimtevaarttechnologie laat zien en de grenzen van de ruimteverkenning verlegt.

