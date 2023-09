De ontdekking van poolringstelsels werpt licht op galactische structuren

Sterrenstelsels zijn er in verschillende vormen, en ons begrip ervan is geëvolueerd naarmate we onze waarnemingen buiten het visuele spectrum uitbreiden. Polaire ringstelsels (PRG's) zijn een uniek type sterrenstelsel dat wordt gekenmerkt door een buitenste ring van gas en sterren die loodrecht op het galactische vlak staat. Deze ringen, die vaak voornamelijk uit diffuus waterstofgas bestaan, zijn doorgaans alleen zichtbaar op radiogolflengten.

Hoewel polaire ringstelsels voor het eerst in 1978 werden ontdekt, blijft het vormingsproces van deze galactische structuren een mysterie. Eén theorie suggereert dat de ringen het resultaat zijn van galactische botsingen, waarbij het waterstofgas van botsende sterrenstelsels in een polaire uitlijning wordt afgeworpen. Daarom werd aangenomen dat polaire ringstelsels zeldzaam waren. Uit een recent onderzoek van sterrenstelsels, uitgevoerd als onderdeel van het WALLABY-project, blijkt echter dat PRG’s wellicht vaker voorkomen dan eerder werd gedacht.

Het WALLABY-project, dat staat voor Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, heeft tot doel een kaart met hoge resolutie van neutraal waterstof aan de hemel van het zuidelijk halfrond te creëren. Door het intergalactische gas en de omringende waterstofstelsels in kaart te brengen, biedt het onderzoek waardevolle inzichten in de structuren van deze kosmische objecten. In de beginfase van het onderzoek werden ongeveer 600 sterrenstelsels in kaart gebracht en werden twee polaire ringstelsels geïdentificeerd.

Op basis van deze bevindingen wordt geschat dat 1% tot 3% van de onderzochte sterrenstelsels in WALLABY polaire ringstructuren zullen vertonen. Na voltooiing van het onderzoek is het mogelijk dat honderden polaire ringstelsels zullen worden ontdekt, waardoor onze kennis van deze raadselachtige galactische formaties aanzienlijk zal toenemen. Bovendien zal de overvloed aan gegevens die via dit project worden verzameld, astronomen een dieper inzicht bieden in de manier waarop deze bijzondere sterrenstelsels ontstaan ​​en evolueren. Het kan ook waardevolle inzichten opleveren in de interactie tussen donkere materie en sterrenstelsels.

Over het geheel genomen bieden de ontdekking van poolringstelsels en het lopende WALLABY-project een veelbelovende mogelijkheid voor het verkennen van de verborgen structuren in sterrenstelsels en het ontrafelen van de mysteries van het universum.

Definities:

– Polaire ringstelsels (PRG's): spiraalvormige of elliptische sterrenstelsels met een buitenste ring van gas en sterren die ongeveer loodrecht op het galactische vlak staan.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind survey, een project gericht op het creëren van een hogeresolutiekaart van neutraal waterstof aan de hemel op het zuidelijk halfrond.

Bronnen:

– Deg, N., et al. “WALLABY pilotonderzoek: de potentiële poolringstelsels NGC 4632 en NGC 6156.” Maandelijkse mededelingen van de Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.