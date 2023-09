Het herontdekken van de vreugde van spelen om de fysieke activiteit te verbeteren

Slechts een klein percentage van de mensen in de westerse wereld doet dagelijks voldoende aan lichaamsbeweging. Terwijl velen fitnesstrackers, discipline of thuisoefenapparatuur als mogelijke oplossingen gebruiken, suggereert Darryl Edwards dat er een betere optie is: het herontdekken van het plezier van spelen.

Darryl, de grondlegger van de Primal Play Method, sloot zich aan bij een podcast om de sedentaire epidemie te bespreken die zowel volwassenen als kinderen treft. Hij stelt dat vertrouwen op technologie en wilskracht alleen het probleem niet zal oplossen. In plaats daarvan pleit hij voor het omarmen van de intrinsieke motivatie die voortkomt uit het spelen.

Tijdens de podcast geeft Darryl praktische suggesties over hoe we spel opnieuw in ons leven kunnen introduceren. Eén idee is om een ​​speelgeschiedenis samen te stellen, waarbij de vreugdevolle speelmomenten uit ons verleden worden herinnerd en gevierd. Hij stelt ook voor om ‘oerbewegingen’ te omarmen die de manier waarop dieren en kinderen bewegen nabootsen, en om de angst te overwinnen om daarbij gek over te komen.

De voordelen van het opnemen van meer beweging in ons leven gaan verder dan alleen de fysieke gezondheid. Darryl legt uit dat het verkennen van onze mogelijkheden en omgeving door middel van spel ons vreugde en een gevoel van vervulling kan geven. Zelfs alledaagse activiteiten kunnen speelser worden gemaakt, waardoor het gemakkelijker wordt om beweging in ons drukke volwassen leven te integreren.

Door voorrang te geven aan spelen kunnen individuen een duurzamere en leukere manier vinden om hun fysieke activiteitsniveau te verhogen. In plaats van te vertrouwen op externe motivatie of zichzelf te dwingen te sporten, kunnen ze profiteren van de aangeboren vreugde die uit spelen voortkomt. Het herontdekken van het plezier van spelen kan een krachtig instrument zijn in de strijd tegen de sedentaire levensstijl die in de moderne samenleving heerst.

Definities:

1. Sedentair gedrag: een levensstijl die wordt gekenmerkt door minimale fysieke activiteit en langdurige perioden van zitten of liggen.

2. Primal Play-methode: een fitnessbenadering die de nadruk legt op natuurlijke bewegingen en spel om het fysieke activiteitsniveau te verhogen.

