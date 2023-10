Gemodificeerde zwaartekrachttheorie suggereert dat de negende planeet misschien niet bestaat

Onderzoekers Harsh Mathur en Katherine Brown hebben voorgesteld dat de orbitale afwijkingen die zijn waargenomen in de buitenste delen van het zonnestelsel en die aanleiding hebben gegeven tot de zoektocht naar een negende planeet, in plaats daarvan kunnen worden verklaard door een gewijzigde wet van de zwaartekracht. De gewijzigde theorie, bekend als Modified Newtonian Dynamics (MOND), suggereert dat de zwaartekrachtwet van Newton geldig is tot een bepaald punt, waarna een ander zwaartekrachtgedrag de overhand neemt.

MOND is succesvol geweest in het verklaren van waarnemingen op galactische schaal en wordt door sommige wetenschappers beschouwd als een alternatief voor donkere materie. Mathur en Brown wilden echter de effecten ervan op de buitenste delen van het zonnestelsel onderzoeken nadat astronomen in 2016 de mogelijkheid van een negende planeet hadden aangekondigd.

Toen de onderzoekers de banen van objecten uit de potentiële gegevensset van de negende planeet uitzetten tegen het zwaartekrachtveld van het Melkwegstelsel, vonden ze een opvallende uitlijning. Volgens MOND zouden sommige objecten in de buitenste delen van het zonnestelsel in de loop van miljoenen jaren in lijn worden gebracht met het zwaartekrachtveld van het sterrenstelsel.

Hoewel de huidige dataset klein is en andere mogelijkheden niet kunnen worden uitgesloten, benadrukt de studie het potentieel van het buitenste zonnestelsel om te dienen als laboratorium voor het testen van de zwaartekracht en het bestuderen van fundamentele natuurkundige problemen.

Over het geheel genomen betwist dit onderzoek het bestaan ​​van een negende planeet in het buitenste zonnestelsel en suggereert het dat de waargenomen orbitale anomalieën kunnen worden verklaard door een gewijzigde zwaartekrachttheorie.

Bron: Case Western Reserve Universiteit

Definities:

– Gemodificeerde Newtoniaanse Dynamica (MOND): Een gewijzigde theorie van de zwaartekracht die de zwaartekrachtwet van Newton voorstelt, is geldig tot een punt, waarna een ander zwaartekrachtgedrag de overhand neemt.

– Donkere materie: hypothetische vorm van materie die zwaartekrachteffecten zou hebben maar geen licht zou uitstralen.

– Melkweg: het sterrenstelsel dat ons zonnestelsel bevat.

(Bron: Katherine Brown et al, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))