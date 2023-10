Bomen kunnen communiceren en elkaar waarschuwen voor gevaar, zo blijkt uit onderzoek

Een nieuwe studie gepubliceerd in Nature Communications onthult hoe bomen op aarde kunnen communiceren en elkaar kunnen waarschuwen voor gevaar. Onderzoekers ontdekten dat gewonde planten chemische verbindingen uitstoten die de weefsels van een gezonde plant kunnen infiltreren, waardoor verdedigingsreacties vanuit de cellen worden teweeggebracht. Deze ontdekking zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het versterken van planten tegen insectenaanvallen of droogte.

Het concept van ‘pratende’ bomen werd voor het eerst onderzocht in de jaren tachtig, toen wetenschappers ontdekten dat bomen chemicaliën produceerden om insecten af ​​te schrikken wanneer ze werden aangevallen. Interessant genoeg vertoonden gezonde bomen van dezelfde soort die zich in de buurt bevonden ook dezelfde chemische afweer, zelfs zonder wortelverbindingen met de beschadigde bomen. Dit suggereerde dat bomen met elkaar communiceerden via de lucht, een fenomeen dat bekend staat als het afluisteren van planten.

In de afgelopen veertig jaar zijn meer dan dertig plantensoorten waargenomen die betrokken zijn bij cel-tot-cel-communicatie via de emissie van vluchtige organische stoffen. Tot nu toe was het echter onduidelijk welke verbindingen belangrijk waren en hoe ze door planten werden waargenomen.

De recente studie werpt licht op deze vragen door bladeren handmatig te verpletteren en rupsen op Arabidopsis-mosterd- of tomatenplanten te plaatsen. Dit veroorzaakte de uitstoot van verschillende groene bladvluchtige stoffen, die vervolgens naar gezonde planten werden verspreid. Het team heeft de gezonde planten genetisch gemodificeerd zodat calciumionen fluoresceren wanneer ze in individuele cellen worden geactiveerd, waardoor ze de reacties van de planten kunnen volgen.

De onderzoekers ontdekten dat slechts twee specifieke groene bladvluchtige stoffen de calciumionen in de cellen van gezonde planten leken te verhogen. Calciumsignalering in planten speelt een rol bij het activeren van afweerreacties, zoals het sluiten van bladeren of het verteren van insecten. Het team ontdekte ook dat de verbindingen werden opgenomen via de huidmondjes, waardoor planten gassen kunnen uitwisselen tijdens de fotosynthese, wat aangeeft dat ze de binnenste weefsels van de plant binnendringen.

Met dit nieuwe inzicht denken wetenschappers dat het mogelijk kan zijn planten te immuniseren tegen bedreigingen en stressoren door ze bloot te stellen aan de bijbehorende stoffen. Dit zou de behoefte aan pesticiden in de landbouw kunnen verminderen en planten veerkrachtiger kunnen maken in het licht van droogte.

Verder onderzoek is nodig om te begrijpen waarom alleen specifieke verbindingen de calciumsignalering activeren en om de receptoren in planten te identificeren die met deze verbindingen interageren.

Over het geheel genomen biedt dit onderzoek belangrijke inzichten in de communicatie van planten en opent het mogelijkheden voor het ontwikkelen van strategieën om planten tegen schade te beschermen voordat deze zich zelfs maar voordoet.

Bronnen:

– “Pratende bomen: ontdekking werpt licht op hoe planten communiceren” – National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/environment/2021/08/talking-trees-plants-use-chemicals-to-vaccinate-neighbors-study -vondsten/)

– “Plantencommunicatie: calciumionen veroorzaken afweerreacties” – Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-021-25244-1)