Roze diamanten: onthulling van de oorsprong van de zeldzame en waardevolle edelstenen

Australische onderzoekers van de Curtin University in Perth hebben belangrijke ontdekkingen gedaan over de oorsprong van roze diamanten. Deze zeldzame en waardevolle edelstenen, bekend om hun verbluffende roze kleur, zijn meer dan 1.3 miljard jaar geleden gevormd tijdens het uiteenvallen van een vroeg supercontinent. Roze diamanten, die in feite beschadigde diamanten zijn met een vervormd kristalrooster, bieden een unieke schoonheid die kosten met zich meebrengt.

Het merendeel van de roze diamanten in de wereld, ruim 90 procent, kwam uit de inmiddels gesloten Argyle-mijn in West-Australië. Van elke duizend edelstenen waren er maar een paar de zeer gewilde roze stenen. Het onderzoeksteam onder leiding van dr. Hugo Olierook schatte dat deze diamanten tijdens de ondergang van Nuna, een van de eerste supercontinenten, naar het aardoppervlak werden geduwd. Dit suggereert dat andere oude continentale kruispunten mogelijk meer van deze levendige edelstenen bevatten.

De Argyle-diamanten vormden zich diep onder de grond nabij de stabiele continentale wortels. Toen landmassa's met elkaar botsten en Nuna ontstonden, zorgde de druk die ontstond nabij de noordwestelijke rand van Australië ervoor dat de eens heldere diamanten van kleur veranderden. Onderzoek uitgevoerd door Dr. Robert Pidgeon en zijn team eind jaren tachtig suggereerde dat de uitbarsting die de diamanten naar de oppervlakte bracht ongeveer 1980 miljard jaar geleden plaatsvond. De nauwkeurigheid van deze schatting werd echter in twijfel getrokken vanwege mogelijke veranderingen veroorzaakt door een oud meer.

Met behulp van geavanceerde laserstraaltechnologie konden de onderzoekers een nauwkeurigere schatting maken van de ouderdom van de Argyle-rotsen. Uit hun analyse bleek dat de uitbarsting ongeveer 1.3 miljard jaar geleden plaatsvond, wat overeenkomt met de tijd van het uiteenvallen van Nuna. Het dunner worden van de continentale rand tijdens dit uiteenvallen heeft waarschijnlijk de beweging van diamantrijk magma naar de oppervlakte vergemakkelijkt.

Het verband tussen continentale rifting en diamantvorming is geen nieuw concept, maar blijft onderwerp van discussie. De nieuwe studie draagt ​​bij aan een beter begrip van hoe het uiteenvallen van supercontinenten diamantrijke uitbarstingen kan veroorzaken. Er zijn echter nog steeds onbeantwoorde vragen over de overvloed aan koolstof die nodig is voor de vorming van Argyle-diamanten.

Dit onderzoek vertegenwoordigt een belangrijke stap in het ontrafelen van het complexe proces dat heeft geleid tot de creatie van Argyle's unieke en waardevolle roze diamanten. Verdere studies zijn nog steeds nodig om een ​​volledig begrip van dit oude systeem te verschaffen. Zoals met veel aspecten van de natuur zullen er zich zeker verrassingen blijven voordoen.

