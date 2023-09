In 1935 voerden Albert Einstein en Erwin Schrödinger een verhit debat over de aard van de werkelijkheid en het concept van verstrengeling. Terwijl Einstein geloofde in het principe van lokaliteit, ontdekte Schrödinger het vreemde fenomeen van verstrengeling, waarbij de eigenschappen van twee deeltjes met elkaar verweven raken, ongeacht hun afstand. Dit leek in strijd te zijn met de theorie van Einstein dat geen enkele invloed sneller kan reizen dan het licht. Natuurkundigen zijn sindsdien echter gaan begrijpen dat verstrengeling geen verre invloed heeft en alleen kennis over de uitkomst van een meting kan verspreiden.

Recentelijk hebben onderzoekers een fascinerende ontdekking gedaan over verstrengeling. Wanneer deeltjes verstrengeld raken, verspreidt de verstrengeling zich op natuurlijke wijze door een groep deeltjes, waardoor een ingewikkeld web van contingenties ontstaat. Als de deeltjes echter regelmatig worden gemeten, wordt de verstrengeling vernietigd, waardoor de vorming van het web wordt voorkomen. Deze overgang tussen het web en geen webtoestanden duidt op een verandering in de structuur van informatie en wordt vergeleken met een faseovergang in informatie.

Om deze faseovergang in actie te observeren, voerde een drietal teams meta-experimenten uit met behulp van kwantumcomputers om te meten hoe metingen zelf de informatiestroom beïnvloeden. Ze bevestigden dat er een delicaat evenwicht tussen verstrengeling en meting kan worden bereikt. Deze ontdekking heeft geleid tot een golf van onderzoek naar de mogelijke toepassingen van verstrengeling en meting.

Eén samenwerking die op deze transitie van verstrikking stuitte, begon tijdens een gesprek over een fundamentele vraag over verstrikking over plakkerige toffeepudding. De onderzoekers breidden het concept van verstrengeling uit van een paar deeltjes naar een keten van deeltjes en onderzochten hoe metingen de verstrengelingsentropie beïnvloeden, die de hoeveelheid niet-lokale informatie kwantificeert die tussen de deeltjes is opgeslagen.

Over het geheel genomen werpt dit onderzoek nieuw licht op het complexe gedrag van verstrengeling en de relatie ervan met informatie. Het begrijpen van dit fenomeen zal niet alleen onze kennis van de kwantummechanica vergroten, maar kan ook leiden tot revolutionaire toepassingen op het gebied van informatietechnologie.

