Het verkennen van de vreemde wereld van verstrengeling: een faseovergang in informatie

In 1935 bevonden Albert Einstein en Erwin Schrödinger zich in een geschil over de aard van de werkelijkheid. Einstein geloofde in het lokaliteitsprincipe, dat stelde dat geen enkele gebeurtenis op één locatie onmiddellijk een verre locatie kon beïnvloeden. Schrödinger daarentegen ontdekte verstrengeling, een fenomeen in de kwantummechanica waarbij twee deeltjes met elkaar verbonden raken en hun lot met elkaar verweven raakt.

Terwijl Einstein verstrengeling verontrustend vond en betoogde dat het zijn idee van lokaliteit schond, zijn natuurkundigen het tegenwoordig anders gaan begrijpen. Ze weten nu dat verstrengeling geen invloed op afstand heeft of de macht heeft om op afstand een specifieke uitkomst teweeg te brengen. In plaats daarvan kan het alleen de kennis over die uitkomst verspreiden. Verstrengelingsexperimenten zijn de afgelopen jaren routine geworden en hebben de Nobelprijs gewonnen.

Maar er is meer aan de hand bij verstrengeling dan alleen deeltjesparen. Uit recent onderzoek is gebleken dat verstrengeling zich kan verspreiden via groepen deeltjes, waardoor een ingewikkeld web van contingenties ontstaat. Door frequente metingen kan dit web worden verstoord, waardoor de verstrengeling wordt vernietigd en de vorming van het web wordt verhinderd. Natuurkundigen hebben deze overgang van de webstaat naar de niet-webstaat een faseovergang in informatie genoemd.

Om deze faseovergang verder te begrijpen, voerden verschillende teams van natuurkundigen meta-experimenten uit met behulp van kwantumcomputers. Deze experimenten waren bedoeld om te meten hoe metingen zelf de informatiestroom beïnvloeden. Het delicate evenwicht tussen verstrengeling en meting werd bevestigd, wat aanleiding gaf tot verder onderzoek naar de mogelijkheden van verstrengeling en meetinteracties.

Eén samenwerking stuitte op de overgang van verstrengeling tijdens een gesprek over plakkerige toffeepudding. Natuurkundigen Brian Skinner en Adam Nahum bespraken de relatie tussen verstrengeling en informatie. Ze realiseerden zich dat metingen van verstrengelde deeltjes de onwetendheid over de toestand van andere deeltjes kunnen verminderen. De mate waarin een meting de onwetendheid vermindert, staat bekend als de verstrengelingsentropie, gemeten in bits.

Skinner en Nahum breidden dit concept uit naar een keten van deeltjes, waarbij verstrengeling van het ene deeltje naar het volgende springt. Ze ontdekten dat de verstrengelingsentropie inzicht kan geven in hoe volledig verstrikt de keten is. Door de timing van de metingen te verschuiven, ontdekten ze de faseovergang van de webtoestand naar de niet-webtoestand.

Dit onderzoek benadrukt de complexiteit en het potentieel van verstrengeling in de wereld van de kwantummechanica. Het laat zien dat verstrengeling verder kan bestaan ​​dan deeltjesparen en verstrekkende gevolgen heeft voor de distributie en structuur van informatie.

Definities:

– Verstrengeling: In de kwantummechanica is verstrengeling een fenomeen waarbij twee deeltjes met elkaar verbonden raken en hun lot met elkaar verweven raakt.

– Plaatselijkheid: het lokaliteitsprincipe houdt in dat geen enkele gebeurtenis op één locatie onmiddellijk invloed kan hebben op een afgelegen locatie.

– Faseovergang: In de natuurkunde verwijst een faseovergang naar een verandering in de toestand van de materie, bijvoorbeeld van vloeibaar naar vast.

– Verstrengelingsentropie: de verstrengelingsentropie kwantificeert de verstrengeling tussen twee objecten of de hoeveelheid informatie over het ene object die niet-lokaal in een ander object is opgeslagen.

Bronnen:

– Originele bron: Quanta Magazine-artikel van Natalie Wolchover

– Geen aanvullende bronnen verstrekt