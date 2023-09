Zeldzame gigantische bliksemstralen vastgelegd boven Puerto Rico

Een fotograaf die een tropische storm in Puerto Rico documenteert, heeft de zeldzame gebeurtenis vastgelegd waarbij gigantische bliksemstralen uit de wolken omhoog schieten. Het fenomeen, dat pas onlangs door de wetenschap is bevestigd, is uiterst zeldzaam: dergelijke jets komen slechts 1,000 keer per jaar voor.

Gigantische bliksemstralen zijn aanzienlijk krachtiger dan gewone bliksemschichten, namelijk 50 keer sterker. Ze zijn herkenbaar aan hun rode kleur omdat ze contact maken met de ionosfeer van de aarde, die zich 50 tot 400 kilometer boven de zeespiegel bevindt. De meeste van deze jets komen voor tijdens onweersbuien boven de open oceaan.

De fotograaf, Frankie Lucena, gebruikte twee camera's om de adembenemende gebeurtenis vast te leggen: een zwart-wit Watec 902HU-camera met hoge lichtgevoeligheid, en een Sony A7s-systeemcamera voor astrofotografie die bekend staat om zijn uitstekende prestaties bij weinig licht. Hij slaagde erin de jets te vangen terwijl hij een tropische storm documenteerde die zich later ontwikkelde tot orkaan Franklin.

Dit is niet de eerste keer dat Lucena zulke gigantische jets heeft vastgelegd. In 2017 merkte hij met behulp van de Gemini Cloudcam op het Mauna Kea Observatorium op Hawaï deze jets op en legde ze vast. Tijdens dat voorval zag hij ook zeldzame rimpelingen in de lucht boven de storm verschijnen, die hij identificeerde als ‘zwaartekrachtgolven’.

Wetenschappers weten nog steeds niet waarom gigantische jets naar boven schieten in plaats van naar beneden, zoals gewone bliksemschichten. Er wordt aangenomen dat een of andere blokkade de bliksem ervan kan weerhouden de bodem van de wolk te verlaten, maar verder onderzoek is nodig om deze hypothese te bevestigen.

Het Internationale Ruimtestation (ISS) heeft ook waardevolle beelden van gigantische jets opgeleverd, waardoor wetenschappers een nieuw perspectief kunnen krijgen op de elektrische activiteit die optreedt boven tropische onweersbuien.

Het werk van Frankie Lucena is te vinden op verschillende platforms, waaronder zijn website, YouTube, Instagram en Flickr.

Bronnen:

-*Dagelijkse mail*

-*RuimteWeer*

-*Live Science*

-*YouTube*

-*Instagram*

-*Flickr*