NASA werkt aan een oplossing voor het hitteschildprobleem vóór een bemande missie

NASA staat voor een uitdaging met het hitteschild van zijn Orion-ruimtevaartuig, dat moet worden opgelost voordat een bemanning veilig aan boord kan rijden. De ruimtevaartorganisatie verwacht nog een paar maanden nodig te hebben om de prestaties van het hitteschild volledig te bestuderen en een oplossing te vinden, aldus Jim Free, associate administrator van NASA's Exploration Systems Development Mission Directorate.

Tijdens de terugkeer van het onbemande Orion-ruimtevaartuig tijdens zijn vorige missie werden onverwachte prestaties van het hitteschild waargenomen. Er kwam meer ablatief materiaal op het schild los dan verwacht, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid over de veiligheid van toekomstige bemande missies. NASA is een onderzoek gestart om dit probleem beter te begrijpen en is van plan om eind volgend voorjaar met een “voorlopige oplossing voor de hoofdoorzaak” te komen.

Intussen bereidt NASA het ruimtevaartuig nog steeds voor op de Artemis 2-missie, die in november 2024 zal worden gelanceerd met een bemanning aan boord. Het hitteschild speelt een cruciale rol bij het beschermen van astronauten tegen extreme temperaturen tijdens hun terugkeer in de atmosfeer van de aarde. Indien nodig staat NASA open voor het vervangen van hitteschildcomponenten of het ongedaan maken van bepaalde hardwarevooruitgang op het ruimtevaartuig om het probleem aan te pakken.

De bemanning van de Artemis 2-missie heeft benadrukt hoe belangrijk het is om de paraatheid en veiligheid van het ruimtevaartuig te garanderen voordat het wordt gelanceerd. NASA-astronaut Reid Wiseman, de missiecommandant, verklaarde dat ze niet aan boord van de Orion zullen rijden voordat ze er zeker van zijn dat deze gereed is.

Hoewel de impact op de lanceringsdatum van Artemis 2 onzeker blijft, blijft NASA zich inzetten voor het oplossen van het hitteschildprobleem om de veiligheid van zijn bemande missies te garanderen.