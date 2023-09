Varda-ruimtevaartuig vast in een baan om de aarde, in afwachting van goedkeuring om naar de aarde terug te keren

Een commercieel ruimtevaartuig dat eigendom is van Varda Space Industries, een startup die gespecialiseerd is in productie in de ruimte, bevindt zich langer dan verwacht in een baan om de aarde, in afwachting van goedkeuring van de overheid om terug te keren naar de aarde met een verzameling farmaceutische exemplaren. De satelliet werd op 12 juni gelanceerd met als aanvankelijk doel een missie van een maand om de technologie van het bedrijf voor de productie van commerciële materialen, met name farmaceutische producten, te demonstreren in een herstelbare capsule die is ontworpen om de producten terug te sturen naar de aarde voor analyse en commercieel gebruik.

Het herstel van de capsule van Varda is momenteel echter opgeschort nadat de Federal Aviation Administration (FAA) en de Amerikaanse luchtmacht de goedkeuring hebben geweigerd voor de landing in een afgelegen deel van Utah. De FAA verklaarde dat Varda zijn voertuig lanceerde zonder herinreisvergunning en niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Varda heeft verzocht om een ​​heroverweging van het besluit, dat momenteel in behandeling is. Het bedrijf had zich begin september gericht op landingsmogelijkheden op de Utah Test and Training Range, maar kreeg vanwege veiligheidsoverwegingen geen toestemming.

Varda Space Industries heeft verzekerd dat zijn ruimtevaartuig in goede staat verkeert en “gezond is in alle systemen.” Hoewel het ruimtevaartuig is ontworpen om indien nodig een heel jaar in een baan om de aarde te blijven, werkt het bedrijf actief samen met overheidspartners om de capsule zo snel mogelijk terug naar de aarde te brengen.

Het Office of Commercial Space Operations van de FAA is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor commerciële lancerings- en terugkeeroperaties. Het bureau beoordeelt echter vooral aanvragen voor lanceerlicenties, en re-entry-licenties zijn relatief nieuw. De FAA heeft dit jaar 82 commerciële lanceringen goedgekeurd, een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Het toenemende aantal commerciële lanceringen wordt voornamelijk veroorzaakt door het stijgende lanceertempo van SpaceX. De FAA heeft om aanvullende financiering gevraagd om gelijke tred te kunnen houden met de groeiende commerciële ruimtevaartindustrie.

De voornaamste zorgen van de FAA bij het beoordelen van vergunningsaanvragen zijn de veiligheid van het publiek, het risico op materiële schade, bedreigingen voor het milieu en de gevolgen voor de nationale veiligheid. Hoewel het ongebruikelijk is dat de FAA een vergunningsaanvraag regelrecht afwijst, zijn terugkeervoertuigen nog steeds relatief ongebruikelijk. Slechts twee bedrijven hebben tot nu toe een commerciële FAA-reentry-licentie ontvangen.

Varda en de FAA zijn in gesprek over de plannen van het bedrijf om regelmatig geautomatiseerde ruimtecapsules naar de aarde terug te sturen en de mogelijke impact ervan op het commerciële luchtverkeer.