Anderen begrijpen door hun acties: een belangrijk aspect van menselijke cognitie met implicaties voor AI

Wanneer we iemands acties observeren, werkt onze geest snel om zijn bedoelingen te ontcijferen. Onderzoek uitgevoerd door perceptieonderzoekers van de Johns Hopkins Universiteit heeft licht geworpen op hoe mensen kunnen begrijpen wat anderen proberen te leren, simpelweg door naar hun acties te kijken. Deze baanbrekende studie, gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, heeft een vaak over het hoofd gezien aspect van de menselijke cognitie aan het licht gebracht, met aanzienlijke implicaties voor de ontwikkeling van systemen voor kunstmatige intelligentie (AI).

In tegenstelling tot het herkennen van pragmatische acties, waarbij iemands onmiddellijke acties worden voorspeld, concentreerde het onderzoek zich op ‘epistemische acties’. Deze acties worden uitgevoerd wanneer iemand probeert informatie te verzamelen of meer te weten te komen over zijn omgeving. Hoewel eerder onderzoek heeft aangetoond dat mensen pragmatische acties nauwkeurig kunnen identificeren, was er weinig bekend over hoe we epistemische acties waarnemen en begrijpen.

In een reeks experimenten met 500 deelnemers vroegen de onderzoekers de individuen om video's te bekijken van mensen die dozen schudden. De deelnemers waren in staat om binnen enkele seconden de doelen van de shaker te onderscheiden (het bepalen van het aantal objecten in de doos of het vaststellen van de vorm van de objecten). Dit vermogen om de intenties van iemand anders door middel van hun acties waar te nemen is zowel intuïtief als opmerkelijk, en benadrukt de complexe cognitieve processen die onze geest moeiteloos uitvoert.

Deze bevindingen hebben bredere implicaties voor het veld van AI-ontwikkeling. Door te begrijpen hoe mensen de doelen van iemand anders afleiden uit acties, kunnen onderzoekers AI-systemen ontwerpen die beter zijn toegerust om te communiceren en menselijk gedrag te begrijpen. Een door AI aangedreven robotassistent kan bijvoorbeeld de acties van een klant analyseren en voorspellen waar hij of zij naar op zoek is, waardoor een persoonlijkere en efficiëntere service wordt geboden.

In toekomstige studies is het Johns Hopkins-team van plan het onderscheid tussen epistemische intentie en pragmatische intentie te onderzoeken. Ze zijn ook geïnteresseerd in het onderzoeken wanneer deze observatievaardigheden naar voren komen in de menselijke ontwikkeling en of computationele modellen kunnen worden geconstrueerd om de relatie tussen fysieke acties en epistemische bedoelingen verder te verduidelijken.

Dit onderzoek biedt niet alleen waardevolle inzichten in ons begrip van menselijke cognitie, maar opent ook nieuwe mogelijkheden voor AI-technologie bij het effectief interpreteren van menselijke handelingen en intenties. Door deze kennis te benutten kunnen toekomstige AI-systemen scherpzinniger en bedrevener worden in het begrijpen van en reageren op menselijke behoeften en verlangens.

Veelgestelde vragen

Vraag: Wat zijn pragmatische acties en epistemische acties?

Pragmatische acties verwijzen naar acties waarbij de onmiddellijke acties van een individu worden voorspeld, terwijl epistemische acties worden uitgevoerd wanneer iemand informatie probeert te verzamelen of iets over zijn omgeving probeert te leren.

Vraag: Hoe voerden de onderzoekers hun experimenten uit?

De onderzoekers vroegen 500 deelnemers om filmpjes te bekijken waarin iemand met een doos schudt. De deelnemers konden bepalen of de schudder het aantal objecten in de doos of de vorm van de objecten probeerde te achterhalen.

Vraag: Wat zijn de implicaties van dit onderzoek voor AI?

Door te begrijpen hoe mensen de intenties van anderen waarnemen en afleiden uit acties, kunnen AI-systemen worden ontworpen om menselijk gedrag beter te begrijpen en ermee om te gaan. Een robotassistent kan bijvoorbeeld op basis van zijn handelingen nauwkeurig voorspellen waar een klant naar op zoek is.