Gedeeltelijke maansverduistering zal zichtbaar zijn in India op 28 en 29 oktober 2023

Een gedeeltelijke maansverduistering zal plaatsvinden op 28 en 29 oktober 2023, waarbij de umbrale fase begint in de vroege uren van de 29e. Deze zonsverduistering zal rond middernacht vanuit alle delen van India zichtbaar zijn. De umbrale fase van de zonsverduistering zal naar verwachting beginnen om 01:05 uur IST op 29 oktober en eindigen om 02:24 uur IST. De duur van de eclips zal ongeveer 1 uur en 19 minuten zijn, met een kleine magnitude van 0.126.

Deze maansverduistering zal zichtbaar zijn in verschillende regio's over de hele wereld, waaronder de westelijke Stille Oceaan, Australië, Azië, Europa, Afrika, oostelijk Zuid-Amerika, noordoostelijk Noord-Amerika, de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan en de zuidelijke Stille Oceaan.

Het is belangrijk op te merken dat een maansverduistering plaatsvindt op een dag met volle maan, wanneer de aarde tussen de zon en de maan komt en alle drie de objecten op één lijn staan. Een totale maansverduistering vindt plaats wanneer de hele maan onder de schaduw van de aarde komt, terwijl een gedeeltelijke maansverduistering plaatsvindt wanneer slechts een deel van de maan onder de schaduw van de aarde komt.

In India zal de volgende maansverduistering na deze gebeurtenis plaatsvinden op 07 september 2025, wat een totale maansverduistering zal zijn. De laatste maansverduistering die vanuit India zichtbaar was, vond plaats op 8 november 2022 en het was een totale zonsverduistering.

