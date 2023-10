Gedeeltelijke maansverduistering vindt plaats op 28 en 29 oktober 2023

By

Een gedeeltelijke maansverduistering, ook bekend als Chandra Grahan, zal plaatsvinden op 28 en 29 oktober 2023. De maansverduistering begint wanneer de maan de halfschaduw binnengaat om middernacht op 28 oktober, en de umbral-fase begint in de halfschaduw. vroege uren van de 29e. Deze hemelse gebeurtenis zal rond middernacht vanuit alle delen van India zichtbaar zijn.

Vanwege de maansverduistering zullen de Somnath Mandir en alle mandirs onder de Shri Somnath Trust hun reguliere puja-ceremonies op 28 oktober na de middag aarti opschorten.

De zonsverduistering zal zichtbaar zijn in een uitgestrekt gebied dat de westelijke Stille Oceaan, Australië, Azië, Europa, Afrika, oostelijk Zuid-Amerika, noordoostelijk Noord-Amerika, de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan en de zuidelijke Stille Oceaan omvat.

De umbrale fase van de zonsverduistering begint op 01 oktober om 05:29 uur IST en eindigt om 02:24 uur IST. De duur van de zonsverduistering zal 1 uur en 19 minuten zijn, met een zeer kleine magnitude van 0.126.

Het is vermeldenswaard dat de volgende maansverduistering die vanuit India zichtbaar is, zal plaatsvinden op 07 september 2025 en een totale maansverduistering zal zijn. De vorige vanuit India zichtbare maansverduistering vond plaats op 8 november 2022 en was een totale zonsverduistering.

Een maansverduistering vindt plaats op een dag met volle maan, wanneer de aarde tussen de zon en de maan komt en alle drie de objecten op één lijn staan. Een totale maansverduistering vindt plaats wanneer de hele maan de schaduw van de aarde binnengaat, terwijl een gedeeltelijke maansverduistering plaatsvindt wanneer slechts een deel van de maan onder de schaduw van de aarde valt.

Bron: DeshGujarat