NASA's Parker Solar Probe observeert krachtige coronale massa-ejectie

NASA's Parker Solar Probe is onlangs door een krachtige coronale massa-ejectie (CME) nabij de zon gevlogen en heeft waardevolle gegevens opgeleverd over de interactie tussen het plasma van de zon en interplanetair stof. Deze CME is een van de meest intense ooit opgenomen. Voor het eerst heeft de sonde de interactie tussen CME's en interplanetair stof waargenomen, waardoor licht wordt geworpen op een fenomeen dat twintig jaar geleden werd getheoretiseerd, maar nog nooit eerder was waargenomen.

Analyse van de gegevens verzameld door de sonde tijdens de flythrough werd gepubliceerd in The Astrophysical Journal. Wetenschappers die de CME bestudeerden, kwamen tot de conclusie dat deze het interplanetaire stof opruimde tot een afstand van ongeveer 6 miljoen kilometer van de zon. De ruimte die werd opgeruimd, vulde zich echter al snel met meer interplanetair stof.

De Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR)-camera van de Parker Solar Probe gaf een beeld van de CME terwijl het ruimtevaartuig er doorheen ging. Aanvankelijk legde de camera een vredig beeld van de diepe ruimte vast, maar deze werd al snel vol met helder licht toen er slierten materiaal doorheen trokken.

De Parker Solar Probe heeft sinds de lancering in 2018 belangrijke ontdekkingen gedaan. In 2021 maakte hij voor het eerst direct contact met de corona van de zon en bestudeerde hij de zonnewind. De sonde, vernoemd naar Eugene Parker, die het bestaan ​​van zonnewind theoretiseerde, voltooide zijn zesde vlucht langs Venus in augustus 2022 en zal tijdens zijn lopende missie nieuwe inzichten blijven verzamelen over de dynamiek van de zon.

Bronnen:

– NASA's Parker Solar Probe lost een oud mysterie over de zon op, NASA