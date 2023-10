De houding van ouders ten opzichte van deelname aan genomisch onderzoek voor gezonde kinderen

Een recente studie onderzocht de houding van ouders ten opzichte van de deelname van hun gezonde kinderen aan genomisch onderzoek en hun verwachtingen ten aanzien van de terugkeer van de resultaten. Het onderzoek was bedoeld om inzicht te krijgen in de opvattingen van ouders die deelnamen aan een onderzoeksnetwerk in de eerstelijnszorg en gezonde kinderen hadden. Het onderzoek voerde semi-gestructureerde telefonische interviews uit met 26 ouders, waarbij de transcripties thematisch werden geanalyseerd.

Uit de interviews kwamen drie belangrijke thema’s naar voren. Het eerste thema was wederkerigheid, waarbij ouders hun voorkeur uitdrukten voor het ontvangen van medisch bruikbare resultaten die al in de kindertijd ontstonden als een wederkerig gebaar voor hun deelname aan het onderzoek. Ze verwachtten ook dat er in de loop van de tijd opnieuw contact met hen zou worden opgenomen voor aanvullende informatie of updates. Het tweede thema onderzocht de downstream-effecten van genetische tests. Ouders hadden hoop op toekomstige klinische voordelen voor hun kinderen, maar waren ook bezorgd over het risico van genetische discriminatie. Ze wilden ervoor zorgen dat deelname aan genomisch onderzoek geen negatieve gevolgen zou hebben voor de toekomst van hun kind.

Het derde thema was macht en empowerment. Sommige ouders voelden zich gesterkt door deelname aan genomisch onderzoek, omdat ze daardoor preventieve actie konden ondernemen voor hun kind en andere familieleden. Ze zagen het als een kans om weloverwogen beslissingen te nemen en mogelijk potentiële gezondheidsrisico's te vermijden. Andere ouders aarzelden echter om de autonomie van hun kind te beperken door deel te nemen aan onderzoek dat zou kunnen resulteren in het ontdekken van medische aandoeningen of genetische aanleg.

Het begrijpen van deze attitudes en verwachtingen kan bijdragen aan een op de deelnemers gerichte benadering van genomisch onderzoek. Onderzoekers kunnen met deze spanningen rekening houden bij het ontwerpen van onderzoeken om de besluitvorming en participatie van ouders te optimaliseren en tegelijkertijd de bruikbaarheid van de resultaten te maximaliseren. Bovendien kan het aanpakken van zorgen in verband met genetische discriminatie en het bevorderen van autonomie in de besluitvorming de bereidheid van ouders om deel te nemen aan genomisch onderzoek met hun gezonde kinderen verder vergroten.

Bronnen:

Originele artikel: Niet voorzien