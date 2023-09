Parasieten manipuleren mieren om grashalmen te beklimmen, ontdekken wetenschappers

Wetenschappers van de afdeling Plant- en Milieuwetenschappen van de Universiteit van Kopenhagen hebben een fascinerende ontdekking gedaan over lancetleverbotten, een soort parasiet. Deze staartvinnen hebben het opmerkelijke vermogen om mieren onder controle te houden en ze op en neer te laten klimmen langs grassprieten, waardoor de kans groter wordt dat de staartvinnen door grotere dieren worden opgegeten.

De levenscyclus van lancetleverwormen begint wanneer hun eieren door koeien worden uitgescheiden en in het gras terechtkomen. Slakken nemen deze eieren op, waar ze zich ontwikkelen tot larven en zich ongeslachtelijk voortplanten. De slakken reageren op de besmetting door cysten rond de wormen te vormen, die vervolgens als slijmballen worden uitgestoten. Zonder dat ze het weten, consumeren mieren deze slijmballen samen met de wormlarven.

Eenmaal in een mier migreren de larven naar de maag of de hersenen van de mier. Degenen die de hersenen bereiken, nemen de controle over en bevelen de mier om in een grassprietje te klimmen en zich eraan vast te grijpen. Dit gedrag maakt het gemakkelijker voor grotere dieren om per ongeluk de mier en zijn parasieten in te nemen. In de laatste gastheer rijpen de wormen en leggen ze eieren in de lever van de gastheer, waarmee de cyclus wordt voltooid.

Onderzoekers die geïnfecteerde mieren in de Deense Bidstrup-bossen bestudeerden, ontdekten dat de temperatuur een belangrijke rol speelde in het gedrag van de mieren. Op koele dagen bleven de mieren op het gras, maar op warmere dagen daalden ze af. Deze waarneming suggereert dat de wormen de mieren voornamelijk tijdens de nacht- en ochtenduren manipuleren. De bevindingen benadrukken de complexiteit van het gedrag van parasieten en benadrukken de noodzaak van verder onderzoek op dit gebied.

Hoewel het zeldzaam is, kunnen mensen af ​​en toe besmet raken door deze parasieten. In dergelijke gevallen kunnen de lever en de galwegen schade oplopen. Het is echter belangrijk op te merken dat mensen niet de primaire gastheer zijn voor lancetleverwormen.

