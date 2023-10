De op octopussen geïnspireerde kleurveranderende verf

Onderzoekers van het Kostas Research Institute van de Northeastern University hebben een opwindende ontdekking gedaan op het gebied van kleurveranderende materialen. Door de unieke eigenschappen van koppotigen zoals octopussen en inktvissen te bestuderen, hebben ze een manier gevonden om verf te maken die van kleur verandert bij blootstelling aan licht. Het belangrijkste ingrediënt in deze verf is xanthommatine, een natuurlijk voorkomende kleurstof die voorkomt in koppotigen en waarmee ze snel van kleur kunnen veranderen als reactie op bedreigingen of veranderingen in het licht.

De onderzoekers van KRI zijn al een tijdje bezig dit kleurveranderende vermogen in verf te repliceren. In het verleden hebben ze met succes draagbare patches gemaakt die van kleur veranderen bij blootstelling aan zonlicht. Nu hebben ze een manier gevonden om de kleurverandering omkeerbaar te maken, waardoor het materiaal terugkeert naar zijn oorspronkelijke kleur.

Het team ontdekte dat titaniumdioxide als geleider voor de kleurverandering dient. Door verschillende hoeveelheden titaniumdioxide met xanthommatine te mengen, konden ze de snelheid en intensiteit van de kleurverschuiving regelen. De veranderingen kunnen binnen vijf minuten optreden en tot 24 uur duren, afhankelijk van de duur van de blootstelling aan licht.

Deze innovatieve verf heeft verschillende toepassingen, variërend van tijdelijke kunstwerken tot milieuonderzoek. Het kan worden gebruikt om kunst te creëren die van dag tot dag verandert op binnenmuren, wat een unieke ervaring voor kijkers oplevert. Bovendien biedt het een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele verven, omdat het geen schadelijke chemicaliën bevat die schadelijk kunnen zijn voor zowel schilders als het milieu.

De onderzoekers hopen hun kleurveranderende systeem uit te breiden naar andere materialen en het kleurenpalet te verbreden buiten het geel-rode bereik dat in het eerste experiment werd gebruikt. Ze zijn ook bedoeld om gebruikers controle te geven over de snelheid waarmee de kleuren veranderen.

Dit baanbrekende onderzoek is onlangs gepubliceerd in Advanced Science en opent nieuwe mogelijkheden voor de wereld van kunst en milieuvriendelijke materialen.

Bron: Kostas Research Institute van de Northeastern University