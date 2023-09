Een mysterieuze gebeurtenis heeft de donkere materie-halo van onze Melkweg doen verschuiven, blijkt uit onderzoek

Een recente studie suggereert dat een enorme klodder onzichtbare donkere materie een aanzienlijke vervorming in de vorm van onze Melkweg heeft veroorzaakt. Terwijl wetenschappers aanvankelijk geloofden dat de Melkweg een platte schijf was met twee spiraalarmen, hebben metingen van de afgelopen eeuw een onverklaarbare buiging aan het licht gebracht. Het kromtrekken vindt voornamelijk plaats aan de grenzen van het sterrenstelsel, waar bepaalde gebieden naar beneden gaan terwijl andere naar boven opvlammen, waardoor het een verpletterd sombrero-uiterlijk krijgt.

Computersimulaties uitgevoerd door onderzoekers hebben mogelijk de oorzaak achter dit fenomeen onthuld. De simulaties duiden op een mysterieuze gebeurtenis die de uitlijning van de onzichtbare halo van donkere materie in ons Melkwegstelsel verstoorde. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy op 14 september, toont overtuigend bewijs aan dat onze Melkweg gehuld is in een gekantelde halo van donkere materie.

Donkere materie is een ongrijpbaar type materie dat ongeveer 85% van de totale materie in het universum uitmaakt. Hoewel het geen directe interactie heeft met licht en onzichtbaar blijft, kunnen de zwaartekrachteffecten ervan worden waargenomen. Donkere materie is verantwoordelijk voor het versnellen van sterren tot buitengewone snelheden terwijl ze rond galactische centra draaien, waardoor verre sterrenlicht wordt vervormd en de galactische halo van de Melkweg wordt gevormd.

De galactische halo verwijst naar een enorme bol van sterren die als bladeren drijven op een vijver van donkere materie, gelegen achter de spiraalarmen van de Melkweg. Recent onderzoek met behulp van het Gaia-ruimtevaartuig van de European Space Agency heeft aangetoond dat de sterren in de galactische halo merkwaardig verkeerd uitgelijnd zijn.

In een poging de implicaties van een onevenwichtige stellaire halo voor de halo van donkere materie te begrijpen, gebruikten astronomen computermodellen om een ​​jong sterrenstelsel na te bootsen dat op de Melkweg leek. Het model bevatte een halo van donkere materie die 25 graden gekanteld was ten opzichte van de schijf. Nadat ze het sterrenstelsel 5 miljard jaar lang hadden gesimuleerd, ontdekten onderzoekers dat hun model in grote mate op ons eigen sterrenstelsel leek.

De oorzaak achter de verkeerde uitlijning van de halo van donkere materie is nog steeds onduidelijk. De door de onderzoekers uitgevoerde simulaties suggereren echter dat dit waarschijnlijk het resultaat is van een enorme botsing, waarbij mogelijk een ander sterrenstelsel in botsing komt met het onze. Deze botsing zou ertoe kunnen hebben geleid dat de halo van de donkere materie wel 50 graden omhoog is gekanteld voordat hij langzaam afdaalde naar de huidige hoogte van 20 graden.

