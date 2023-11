Nieuwe inzichten in microbiële groei in de ruimte: onderzoek naar de rol van zwaartekracht

Twee onderzoekers van het Oregon State University College of Engineering hebben hun krachten gebundeld met NASA om zich te verdiepen in de intrigerende relatie tussen zwaartekracht en microbiële groei. Dorthe Wildenschild en Tala Navab-Daneshmand hebben een subsidie ​​van $525,000 gekregen van de National Science Foundation om experimenten uit te voeren op het Internationale Ruimtestation (ISS) om de vorming en ontwikkeling van biofilms in gedeeltelijk verzadigde grond en rotsen te onderzoeken.

Biofilms, clusters van micro-organismen die zich aan oppervlakken en aan elkaar hechten, spelen een cruciale rol in verschillende onderzoeksgebieden. Door hun groei in poreuze media te onderzoeken, willen de onderzoekers inzichten verwerven met aanzienlijke maatschappelijke implicaties. Dit onderzoek heeft het potentieel om grondwatersaneringstechnieken te verbeteren, waterzuiveringsprocessen te verbeteren en waardevolle kennis op het gebied van de bodem- en landbouwwetenschappen te verschaffen. Bovendien beïnvloeden biofilms ook de vervuiling van mechanische apparaten en medische implantaten.

Het begrijpen van het gedrag van micro-organismen in microzwaartekrachtomstandigheden kan ook licht werpen op hun impact op technische systemen en de menselijke gezondheid tijdens bemande ruimtevluchten. Door biofilmvorming in een unieke omgeving zoals het ISS te onderzoeken, kan nieuwe informatie worden verkregen over veranderd microbieel gedrag in de ruimte.

Begeleid door boeiende beelden, zoals een foto van een meer in Groot-Brittannië waarop het levendige oranje slijm te zien is dat ontstaat door bacteriële oxidatie van ijzer in grondwater, opent dit onderzoek nieuwe grenzen in de studie van microbiële groei. De contrasterende blauwe lucht die in het water wordt weerspiegeld, vormt een visueel opvallende achtergrond voor het kleurrijke slijm en herinnert aan de intrigerende diversiteit van biofilms.

Door de effecten van de zwaartekracht op de vorming van biofilms te onderzoeken, maken deze wetenschappers de weg vrij voor baanbrekende ontdekkingen die een impact zullen hebben op een reeks velden, zowel op aarde als in de ruimteverkenning. Terwijl de door Wildenschild en Navab-Daneshmand voorbereide monsters klaar zijn voor lancering naar het ISS, wachten we met spanning op de waardevolle inzichten die ze zullen opleveren.

