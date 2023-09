Asteroïde Bennu: NASA's OSIRIS-REx ruimtevaartuig nadert de levering van monster aan de aarde

NASA's OSIRIS-REx-ruimtevaartuig is op weg terug naar de aarde met een verzameling asteroïde-stukjes en stukjes van de asteroïde Bennu. Het ruimtevaartuig werd in 2016 gelanceerd en heeft de afgelopen zeven jaar monsters van de eeuwenoude puinhoop verzameld. Bennu heeft een kleine kans om eind 22e eeuw in botsing te komen met de aarde. Daarom beschouwde NASA dit als een mogelijk veiligheidsrisico en stuurde OSIRIS-REx op deze missie. Het ruimtevaartuig zal de monsters op 24 september 2021 afleveren bij de Dugway Proving Ground van het ministerie van Defensie in Utah.

Dante Lauretta, de hoofdonderzoeker van de OSIRIS-REx-missie, bevestigde dat het ruimtevaartuig in goede gezondheid verkeert en klaar is voor de monsterlevering. Er zijn uitgebreide oefensessies gehouden om te garanderen dat de monsters op de juiste manier worden behandeld zodra ze de aarde bereiken. Herstelteams hebben verschillende scenario's doorlopen, waaronder het vinden van de capsule ondersteboven of in een plas water. Het doel is om alle procedures in een script te hebben, zodat het ophalen soepel en succesvol verloopt.

De capsule met de monsters wordt door een helikopter opgehaald en naar een speciaal daarvoor ingerichte cleanroom binnen de Utah Test and Training Range vervoerd. Van daaruit zal het per vliegtuig worden vervoerd naar het Johnson Space Center van NASA in Houston, waar het verdere analyse zal ondergaan.

De exacte hoeveelheid asteroïdemateriaal verzameld door OSIRIS-REx is onzeker vanwege een meetfout. Het team schat dat het ruimtevaartuig tussen de 5.26 en 12.34 ounces (149 tot 350 gram) Bennu heeft gevangen, waarmee de missievereiste van 60 gram (2.1 ounces) wordt overtroffen.

Dante Lauretta, die al twintig jaar betrokken is bij het OSIRIS-REx-project, uitte zijn opwinding toen hij eindelijk de monsters zag. Hij beschreef het als een surrealistische ervaring en het hoogtepunt van jarenlang hard werken. De analyse van de monsters zal waardevolle inzichten verschaffen in de begindagen van de vorming van het zonnestelsel en zou mogelijk aanwijzingen kunnen onthullen over de oorsprong van het leven op aarde.

