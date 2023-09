– NASA's OSIRIS-REx-sonde voert de laatste koerscorrectie uit voordat het asteroïdemonster naar de aarde wordt teruggestuurd

NASA's OSIRIS-REx-sonde heeft met succes zijn laatste baancorrigerende manoeuvre uitgevoerd, waardoor hij een stap dichter bij het afleveren van zijn asteroïdemonster op de aarde op 24 september is gekomen. De sonde voerde zondag een korte motorverbranding uit, resulterend in een snelheidsverandering van 7 inch (17.8 centimeter) per minuut. Deze manoeuvre paste de landingslocatie van de monstercapsule aan, waardoor deze bijna 8 kilometer naar het oosten werd verplaatst binnen de vooraf bepaalde landingszone op de Utah Test and Training Range van het ministerie van Defensie.

Deze correctiemanoeuvre volgde op een cruciale koersbepalende manoeuvre op 10 september, met als doel de monstercapsule op 24 september vrij te laten op een hoogte van 63,000 mijl (102,000 km) boven de aarde. Momenteel bevindt de sonde zich ongeveer 1.8 miljoen kilometer van de aarde en nadert met een snelheid van ongeveer 2.8 km/uur.

De OSIRIS-REx-missie, die in september 2016 werd gelanceerd met een budget van $ 1 miljard, werd gestuurd om de nabij de aarde gelegen asteroïde Bennu te bestuderen. Na jaren van observatie heeft hij in oktober 8.8 met succes ongeveer 250 gram materiaal van het oppervlak van Bennu verzameld.

Bij terugkeer op aarde zal het monster worden afgeleverd bij NASA's Johnson Space Center in Houston, waar het zal worden samengesteld en opgeslagen. Een deel van het asteroïdemateriaal zal onder wetenschappers over de hele wereld worden verspreid om het vroege zonnestelsel en de potentiële rol van koolstofrijke asteroïden zoals Bennu bij het ontstaan ​​van leven op aarde te bestuderen. Wetenschappers geloven dat deze asteroïden mogelijk via oude inslagen organische verbindingen, essentiële bouwstenen voor het leven, naar de aarde hebben gebracht.

Terwijl de terugkeercapsule naar de aarde gaat, zal het belangrijkste OSIRIS-REx-ruimtevaartuig zijn missie voortzetten. Het zal op weg gaan naar een andere potentieel gevaarlijke asteroïde, Apophis, op een uitgebreide missie bekend als OSIRIS-APEX, gepland voor 2029.

