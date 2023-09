NASA's OSIRIS-REx-missie nadert de aarde met kostbaar asteroïdemonster

NASA's OSIRIS-REx-ruimtevaartuig nadert de aarde met zijn waardevolle lading asteroïdemonsters. Tijdens een cruciale manoeuvre vuurde het ruimtevaartuig zijn stuwraketten af, waarbij de snelheid met 0.5 km/uur werd aangepast om een ​​succesvolle terugkeer te garanderen. Zonder deze kleine correctie zouden de sonde en zijn asteroïdelading de aarde hebben gemist.

De OSIRIS-REx-missie omvat het verzamelen van vuil- en grindmonsters van de asteroïde Bennu, die ongeveer 1,650 meter breed is. Het ruimtevaartuig verzamelde tijdens zijn bezoek aan Bennu in oktober 8.8 ongeveer 250 gram materiaal. Deze kostbare monsters zullen in de ochtend van 2020 september in een capsule op aarde worden afgeleverd.

De retourcapsule zal naar verwachting landen in een bepaald gebied van 36 mijl bij 8.5 mijl op de Utah Test and Training Range, ten zuidwesten van Salt Lake City. De landing zal ongeveer 13 minuten na het loslaten van de capsule plaatsvinden, waarbij het ruimtevaartuig een precieze snelheid en hoek volgt.

De verzamelde asteroïdemonsters zullen van enorme waarde zijn voor wetenschappers over de hele wereld. Door deze monsters te bestuderen hopen onderzoekers inzicht te krijgen in de vorming en evolutie van ons zonnestelsel. Bovendien kan het materiaal licht werpen op de rol van koolstofrijke asteroïden zoals Bennu bij het leveren van de noodzakelijke componenten voor het leven op aarde.

Momenteel bevindt het ruimtevaartuig OSIRIS-REx zich op ongeveer 4 miljoen kilometer afstand van de aarde en reist met een snelheid van 14,000 kilometer per uur. Het missieteam kan op 17 september nog één keer een boegschroef afvuren als dit nodig wordt geacht. Het is belangrijk op te merken dat alleen de monstercapsule naar de aarde zal terugkeren, terwijl het ruimtevaartuig zijn reis naar de asteroïde Apophis zal voortzetten voor een uitgebreide missie, met een geplande aankomst in 2029.

Bronnen:

– Blogpost van NASA-functionarissen op 11 september

– NASA's Goddard Space Flight Center-beeldcredit: terugkeertraject naar de aarde voor het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig en de monstercapsule.