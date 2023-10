Inzicht in het elektronengedrag in gesmolten zouten voor geavanceerde kernreactoren

Onderzoekers van het Oak Ridge National Laboratory van het Department of Energy en de Universiteit van Iowa hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het begrijpen hoe elektronen interageren met gesmolten zouten in geavanceerde kernreactoren. Door computationeel de introductie van een overtollig elektron in gesmolten zinkchloridezout te simuleren, konden de wetenschappers drie toestanden identificeren die het elektron kan aannemen.

In het eerste scenario wordt het elektron onderdeel van een moleculair radicaal dat twee zinkionen omvat. In het tweede scenario lokaliseert het elektron zich op een enkel zinkion. In het derde scenario wordt het elektron gedelokaliseerd en diffuus verspreid over meerdere zoutionen. Deze bevindingen zijn cruciaal voor het voorspellen van de impact van straling op de prestaties van op zout gestookte reactoren.

Gesmoltenzoutreactoren worden beschouwd als een potentieel ontwerp voor toekomstige kerncentrales. Daarom is het van het grootste belang om te begrijpen hoe gesmolten zouten reageren op hoge straling. De onderzoekers wilden licht werpen op het gedrag van een elektron in contact met de ionen waaruit een gesmolten zout bestaat.

Hoewel het onderzoek niet alle vragen beantwoordt, biedt het een cruciaal startpunt voor verder onderzoek naar de interactie tussen elektronen en gesmolten zouten. De onderzoekers zijn ook van mening dat de drie geïdentificeerde soorten die op korte termijn door de elektronen worden gevormd, mogelijk kunnen reageren om gedurende langere perioden complexere soorten te vormen.

De studie, getiteld “Zijn gesmolten zouten op hoge temperatuur reactief met overtollige elektronen? Case of ZnCl2”, werd gepubliceerd in The Journal of Physical Chemistry B. Het werd geselecteerd als ACS Editors' Choice, wat aangeeft dat het potentieel heeft voor brede publieke belangstelling.

Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van het DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) onder leiding van Brookhaven National Laboratory. Het onderzoeksteam is van plan de effecten van straling op andere zoutsystemen te blijven onderzoeken. Hun computationeel onderzoek werd uitgevoerd bij DOE-gebruikersfaciliteiten, waaronder de Compute and Data Environment for Science van het Oak Ridge National Laboratory en het National Energy Research Scientific Computing Center van het Lawrence Berkeley National Laboratory.

Het begrijpen van het gedrag van elektronen in gesmolten zouten is cruciaal voor de vooruitgang van gesmolten zoutreactoren. Het helpt de veiligheid en efficiëntie van deze reactoren te garanderen, die worden beschouwd als een veelbelovende optie voor de toekomstige opwekking van kernenergie.

Bronnen:

– Lawrence Bernard, ORNL