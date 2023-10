De Orioniden meteorenregen: een spectaculaire hemelse gebeurtenis

By

De Orioniden-meteorenregen, door NASA omschreven als een van de mooiste buien van het jaar, zal de komende dagen zijn hoogtepunt bereiken. De meteoren van de Orioniden staan ​​bekend om hun helderheid en snelheid en reizen met een duizelingwekkende snelheid van 148,000 mijl per uur of 41 kilometer per seconde. Sommige van deze meteoren laten gloeiende treinen van puin achter, wat bijdraagt ​​aan de pracht van het hemelse schouwspel.

Volgens NASA zullen de meteoren worden omlijst door enkele van de helderste sterren aan de nachtelijke hemel, wat voor waarnemers een spectaculaire achtergrond zal vormen. De bui begon op 26 september en houdt aan tot 22 november, maar de piek wordt verwacht op 21 oktober. Gedurende deze tijd kunnen kijkers aan een maanloze hemel ongeveer 23 meteoren per uur verwachten.

De Orioniden-meteorenregen vindt jaarlijks plaats wanneer de aarde door een ruimtegebied beweegt dat gevuld is met puin van de komeet van Halley. Dit puin, bestaande uit stofdeeltjes van de komeet, is verantwoordelijk voor de lichtstrepen die als meteoren worden gezien wanneer ze in botsing komen met de atmosfeer van de aarde.

Om de Orioniden-meteorenregen te observeren, kun je het beste een locatie zoeken uit de buurt van lichtbronnen. Het duurt ongeveer 30 minuten voordat de ogen zich aan de duisternis hebben aangepast, waardoor de meteoren beter zichtbaar zijn. Op het noordelijk halfrond wordt aanbevolen om plat op je rug te liggen met je voeten naar het zuidoosten gericht, terwijl op het zuidelijk halfrond je voeten naar het noordoosten wijzen.

Het lokaliseren van het sterrenbeeld Orion, waaraan de meteorenregen zijn naam ontleent, zal waarnemers naar het stralende punt aan de hemel leiden. Voor een spectaculairder zicht kun je echter het beste minimaal 45 tot 90 graden van Orion vandaan kijken, omdat de meteoren hierdoor langer en indrukwekkender lijken.

Na oktober kunnen astronomieliefhebbers uitkijken naar de Leoniden-meteorenregen in november. De Leoniden, veroorzaakt door puin van de komeet Tempel-Tuttle, zullen kort overlappen met de Orioniden voordat ze op 18 november hun hoogtepunt bereiken.

De schoonheid van meteorenzwermen ligt in het wonder van het getuige zijn van de interactie van hemellichamen met de atmosfeer van de aarde. Het dient als een herinnering aan de uitgestrektheid en pracht van ons universum. Markeer dus uw agenda en bereid u voor om onder de indruk te zijn van de pracht van de Orionid-meteorenregen!

Definities:

Orioniden-meteorenregen: Een jaarlijkse meteorenregen die optreedt wanneer de aarde het puinspoor passeert dat is achtergelaten door de komeet van Halley.

Halley's Comet: Een beroemde periodieke komeet die er ongeveer 76 jaar over doet om rond de zon te draaien.

Stralingspunt: Het punt aan de hemel waar meteoren in een meteorenregen vandaan lijken te komen.

Bronnen:

– Nasa

– Amerikaanse Meteor Society