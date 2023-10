Maak je klaar voor de Orioniden meteorenregen

By

Hemelschouwers krijgen deze maand een traktatie als de jaarlijkse Orionid-meteorenregen zijn hoogtepunt bereikt. Deze hemelse gebeurtenis, die tot 25 meteoren per uur produceert, zal sterrenkijkers op zaterdagavond en tot in de vroege uren van zondag verblinden. De Orioniden zijn bijzonder bijzonder omdat de meteoren feitelijk fragmenten zijn van de komeet van Halley, bekend als komeet 1P/Halley.

De komeet van Halley is een beroemde komeet die slechts eens in de 75 tot 76 jaar vanaf de aarde te zien is. De Orioniden-meteorenregen biedt mensen echter de mogelijkheid om jaarlijks getuige te zijn van een stukje geschiedenis van deze komeet. Terwijl de komeet van Halley om de zon draait, laat hij een spoor van puin achter op zijn pad. Wanneer de aarde door dit puin passeert, komt het met ongelooflijke snelheden onze atmosfeer binnen.

Dr. Minjae Kim, een onderzoekscollega aan de Universiteit van Warwick, legt uit dat de Orioniden-meteorenregen plaatsvindt tussen 2 oktober en 7 november, met zijn piek in de nacht van 20 op 22 oktober. De bui kan echter ook vóór en XNUMX november worden waargenomen. na de piekdata. Deze douche staat niet alleen bekend om zijn schoonheid, maar ook om zijn connectie met de komeet van Halley.

Om getuige te zijn van de Orioniden-meteorenregen heb je alleen een heldere hemel, geduld en een locatie uit de buurt van lichtvervuiling nodig. De meteoren zullen in alle delen van de hemel met het blote oog zichtbaar zijn, waardoor het een wereldwijd zichtbare gebeurtenis wordt. Of je nu op het noordelijk of zuidelijk halfrond bent, je kunt tot 7 november genieten van deze hemelse show.

Dus als u de “once-in-a-lifetime gebeurtenis” van het zien van de komeet van Halley gemist heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken. De Orioniden-meteorenregen biedt een unieke gelegenheid om getuige te zijn van het puin dat deze beroemde komeet heeft achtergelaten en te genieten van de schoonheid van de nachtelijke hemel.

– Nina Massey, PA-wetenschapscorrespondent