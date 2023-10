De Orioniden meteorenregen: een spectaculaire show in de nachtelijke hemel

By

De herfst brengt niet alleen koelere temperaturen met zich mee, maar biedt ook de mogelijkheid om getuige te zijn van een verbluffend spektakel van natuurvuurwerk: de Orioniden Meteorenregen. Deze meteorenregen, afkomstig van de beroemde komeet Halley, verlicht elk jaar in oktober de nachtelijke hemel en fascineert hemelschouwers op het noordelijk halfrond.

Hoewel de komeet van Halley slechts eens in de 76 jaar zichtbaar is voor de aarde, hebben wij het voorrecht om tussen september en november elk jaar door zijn komeetstof te passeren. Dit hemelse fenomeen veroorzaakt de oogverblindende Orionid Meteorenregen, genoemd naar het sterrenbeeld Orion, dat verschijnt als het stralingspunt van deze meteoren.

Dit jaar wordt de piekactiviteit van de Orioniden Meteorenregen verwacht op 21 oktober, wat de beste gelegenheid biedt om getuige te zijn van het adembenemende schouwspel. Deze meteoren staan ​​bekend om hun uitzonderlijke snelheid en razen door onze atmosfeer met een duizelingwekkende snelheid van 41 kilometer per seconde. De enorme snelheid van de Orioniden resulteert vaak in kleurrijke lichtstrepen die bekend staan ​​als ‘treinen’ en die gedurende enkele seconden of zelfs minuten kunnen worden waargenomen.

Naast hun snelheid staan ​​de Orioniden ook bekend om het produceren van vuurballen, dit zijn intense explosies van licht. Ondanks de piekactiviteit op 21 oktober kunnen hemelliefhebbers eind september na middernacht beginnen met het observeren van de Orioniden, en de bui is tot eind november te zien.

De kijkomstandigheden voor de piek van dit jaar zijn echter mogelijk niet voor iedereen ideaal. Delen van Texas, het zuidoosten, het noordoosten, de Pacific Northwest en het Midwesten zullen naar verwachting te maken krijgen met bewolkte luchten, waardoor het zicht wordt belemmerd. Aan de andere kant hebben die in het zuidwesten, de zuidelijke vlakten, het midden van de Atlantische Oceaan en Centraal- en Zuid-Florida betere voorspellingen, waarbij minder wolken het zicht belemmeren.

Hoewel de bijna 40% Volle Maan in de nacht van de piek een deel van de show kan stelen, bieden de dagen voorafgaand aan 21 oktober een uitstekende gelegenheid om vallende sterren te spotten. De slanke maansikkel op 18 en 19 oktober zal voor betere kijkomstandigheden zorgen.

Dus pak een deken, zoek een comfortabel plekje onder de nachtelijke hemel en bereid je voor om betoverd te worden door het kosmische spektakel dat de Orioniden Meteorenregen is. Getuige zijn van deze hemelse vertoningen herinnert ons aan de enorme schoonheid en verwondering die buiten onze wereld bestaat.

Definities:

– Meteorenregen: een hemelse gebeurtenis waarbij talloze meteoren (of vallende sterren) vanuit één punt aan de hemel lijken te stralen.

– Halley's komeet: een periodieke komeet die ongeveer eens in de 76 jaar om de zon draait. Het staat bekend om zijn onderscheidende uiterlijk en werd voor het laatst gezien vanaf de aarde in 1986.

Bronnen:

– NASA: Nationale luchtvaart- en ruimtevaartadministratie

– FOX-weer