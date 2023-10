Bereid je voor op de Orioniden meteorenregen dit weekend

Mis de spectaculaire Orionid-meteorenregen dit weekend niet. De bui zal naar verwachting zondag om 8 uur ET zijn piek bereiken, maar het hele weekend zullen zichtbare meteoren met een snelheid van 10 tot 20 per uur door de hemel schieten. De beste tijd om een ​​meteoor te spotten is in de vroege ochtenduren, wanneer de straling, of het punt waar de meteoren vandaan lijken te komen, het hoogst is.

Om de beste kans te hebben om een ​​meteoor te zien, raden experts aan om minstens 10 tot 20 minuten naar buiten te gaan voordat je naar de sterren gaat kijken, zodat je ogen kunnen wennen aan het weinige licht. Het is ook ideaal om een ​​plek te vinden zonder lichtvervuiling met vrij zicht op de donkere lucht.

De Orioniden-meteorenregen wordt veroorzaakt door puin van komeet Halley, een van de beroemdste kometen. Hoewel de komeet pas in 2061 zichtbaar zal zijn, laat hij een spoor van puin achter waar de aarde elk jaar doorheen gaat, wat resulteert in de Orioniden. De stofdeeltjes van de komeet verplaatsen zich snel en verdampen wanneer ze de atmosfeer binnendringen, waardoor de heldere strepen ontstaan ​​die als meteoren worden gezien. De Orioniden staan ​​bekend om hun helderheid en snelle bewegingen.

Na de piek van de Orioniden zijn er dit jaar nog vijf andere meteorenzwermen te verwachten, waaronder de Zuidelijke Tauriden, de Noordelijke Tauriden, de Leoniden, de Geminiden en de Ursiden. Bovendien zijn er in 2023 nog drie Volle Manen over: de Jagersmaan, de Bevermaan en de Koude maan.

Dit weekend is de perfecte gelegenheid om getuige te zijn van de schoonheid van het universum en je te vergapen aan de hemelse wonderen erboven. Mis de Orionid-meteorenregen niet, een oogverblindend schouwspel dat ons herinnert aan de eeuwenoude oorsprong van ons zonnestelsel.

