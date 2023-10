Maak je klaar voor de spectaculaire Orioniden meteorenregen dit weekend

Als je op zoek bent naar een oogverblindende hemelse show, vergeet dan niet om dit weekend omhoog te kijken om een ​​glimp op te vangen van de Orioniden-meteorenregen. De bui bereikt zijn piek op zondag om 8 uur ET, maar het hele weekend zijn zichtbare meteoren door de hemel te zien, met een snelheid van 10 tot 20 meteoren per uur. Deze astronomische gebeurtenis kan 's nachts vanuit elk deel van de wereld worden waargenomen.

Om uw kansen op het spotten van een meteoor te maximaliseren, is het raadzaam om in de vroege ochtenduren op pad te gaan. De stralingshoek, het punt waar de meteoren vandaan lijken te komen, zal in elke tijdzone rond 2 uur het hoogst zijn. Dr. Ashley King, een planetair onderzoeker bij het Natural History Museum in Londen, suggereert echter dat meteoren zullen verschijnen zodra het donker wordt.

Eén factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de maanfase tijdens deze gebeurtenis. Dit weekend bevindt de maan zich in de eerste kwartierfase en gaat rond middernacht onder. Volgens de American Meteor Society kan de helderheid van de maan de zichtbaarheid van de meteoor enigszins belemmeren. King adviseert om te wachten tot de maan ondergaat voor optimale kijkomstandigheden. Zelfs als je in een stad met lichtvervuiling bent, zou je met een beetje geduld nog steeds een paar meteoren moeten kunnen zien.

De Orionid-meteorenregen vindt jaarlijks plaats terwijl de aarde door het puin gaat dat is achtergelaten door de komeet van Halley. Wanneer de fragmenten de atmosfeer van de aarde binnendringen, creëren ze verblindende lichtstrepen in de lucht. Deze meteorenregen is vernoemd naar het sterrenbeeld Orion, van waaruit de meteoren lijken te stralen.

Mis deze kans niet om getuige te zijn van het prachtige vuurwerk van de natuur. Zoek een donkere plek weg van de stadslichten, leun achterover en geniet van de betoverende show gecreëerd door de Orionid-meteorenregen.

