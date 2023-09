Inzicht in de overgang van spontaan naar opzettelijk gedrag bij zuigelingen

By

Onderzoekers van de Florida Atlantic University hebben licht geworpen op het proces van de overgang van spontaan naar opzettelijk gedrag bij baby's. Via een onderzoek dat zich richtte op menselijke baby's ontdekten de wetenschappers dat wanneer baby's zich realiseerden dat hun acties ervoor zorgden dat een mobieltje in beweging kwam, ze steeds meer gestimuleerd werden om te bewegen, wat resulteerde in een positieve feedbackloop.

Bij het onderzoek werden de voeten van baby's vastgebonden aan een babymobiel die in het wiegje was gemonteerd. Elke beweging van de voeten van de baby's zorgde ervoor dat de mobiel in beweging kwam, wat op zijn beurt de baby's stimuleerde om nog meer te bewegen. Deze positieve feedback benadrukte de oorzaak-en-gevolgrelatie tussen het kind en de mobiel. De onderzoekers merkten op dat het moment van realisatie, gekenmerkt door een abrupte toename van de bewegingssnelheid van het kind, de ‘geboorte van keuzevrijheid’ vertegenwoordigde.

Door de bewegingen van zowel de baby’s als de mobiel te meten, ontdekten de onderzoekers dynamische en coördinerende kenmerken van dit moment. In de studie werd ‘agency’ omschreven als een eigenschap die voortkomt uit de functionele koppeling van het organisme en de omgeving. Het suggereerde dat keuzevrijheid ontstaat via een zelforganiserend proces dat wordt gekenmerkt door zowel beweging als stilte, waardoor baby’s betekenisvolle informatie krijgen terwijl ze de wereld verkennen.

Scott Kelso, de hoofdauteur van het onderzoek, benadrukte dat baby’s in staat zijn om dingen opzettelijk te laten gebeuren door de coördinatiedynamiek van beweging en stilte. De studie benadrukte ook dat de door agency aangestuurde ontdekking waarneembare kenmerken heeft, die werden geïdentificeerd via de verschillende clusters in de timing en mate van gedetecteerde uitbarstingen van kinderactiviteit.

Dit onderzoek draagt ​​bij aan ons begrip van de vroege ontwikkeling van opzettelijk gedrag bij mensen. Het suggereert dat baby's vanaf jonge leeftijd in staat zijn de causale krachten in hun omgeving te herkennen en doelbewust door de wereld te navigeren.

Bronnen:

– Florida Atlantic Universiteit

– De studie gepubliceerd in het tijdschrift Developmental Science