Een nieuw mozaïek onthult ongekende details van de Shackleton-krater op de zuidpool van de maan

NASA heeft een nieuw mozaïekbeeld vrijgegeven van de Shackleton-krater, een permanent in de schaduw gestelde inslagkrater op de zuidpool van de maan. Deze afbeelding, gemaakt door de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) en de ShadowCam-teams, biedt een zeldzaam en gedetailleerd beeld van de krater.

De LROC, die sinds 2009 in een baan om de maan draait, en de ShadowCam, een instrument aan boord van het ruimtevaartuig Danuri van het Korea Aerospace Research Institute, gelanceerd in augustus 2022, hebben elk hun unieke kenmerken voor het waarnemen van de maan. De LROC is ontworpen om te werken bij weinig licht, maar heeft een beperkt vermogen om schaduwrijke gebieden te fotograferen die nooit direct zonlicht ontvangen. Aan de andere kant is de ShadowCam 200 keer lichtgevoeliger dan de LROC en vertrouwt hij op zonlicht dat wordt weerkaatst door de geologische kenmerken van de maan of de aarde om beelden vast te leggen in slecht verlichte gebieden.

Het recente mozaïek is ontstaan ​​door de beelden van deze twee camera's te combineren, waardoor een uitgebreid beeld van zowel de helderste als de donkerste delen van de maan mogelijk is. De Shackleton-krater, gekenmerkt door zijn permanent in de schaduw gestelde bodem, wordt gedurende meer dan 90% van het jaar op drie punten van de rand gedeeltelijk door de zon verlicht, als gevolg van de lichte kanteling van de maanas. Er wordt aangenomen dat deze schaduwrijke gebieden potentieel reservoirs van waterijs kunnen herbergen, een onschatbare hulpbron voor toekomstige bemande missies naar de maan.

NASA benadrukte ook dat deze sterk verlichte gebieden in de Shackleton-krater kunnen worden gebruikt om zonne-energie te benutten voor een basiskamp tijdens toekomstige missies, met uitstapjes naar de schaduwrijke gebieden om de krater met lage temperatuur te onderzoeken. Bovendien biedt de zuidpool van de maan constante communicatie met de aarde, waardoor het een ideale locatie is voor verkenning.

De publicatie van dit gedetailleerde beeld van de Shackleton-krater biedt onderzoekers waardevolle inzichten en een beter begrip van de geologie van de maan. Het maakt ook de weg vrij voor toekomstige verkenning en gebruik van de hulpbronnen van de maan door menselijke missies.

Bronnen:

– Nasa