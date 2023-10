Expeditie 70-bemanning voert ruimtegezondheids- en aardwetenschappelijke onderzoeken uit op het internationale ruimtestation

De bemanning van Expeditie 70 van het Internationale Ruimtestation (ISS) is druk bezig geweest met het uitvoeren van verschillende wetenschappelijke onderzoeken en onderhoudstaken. Het ISS, een groot ruimtevaartuig in een baan om de aarde, dient als onderzoekslaboratorium en ruimtehaven voor internationale samenwerking op het gebied van ruimteverkenning. Het is sinds 2000 voortdurend bezet door wisselende bemanningen van astronauten en kosmonauten van over de hele wereld.

Een van de onderzoeken die worden uitgevoerd is DNA-analyse, die ervoor zorgt dat bemanningen en ruimtevaartuigen veilig blijven en minder afhankelijk zijn van de aarde. Astronaut Jasmin Moghbeli gebruikte een draagbare DNA-sequencer om bacteriën te identificeren die uit watermonsters van het station waren gehaald. Deze technologiestudie zal bijdragen aan de plannen van NASA voor toekomstige missies naar de maan, Mars en verder.

Een ander onderzoek betreft het gebruik van wearables om de gezondheid van een astronaut te monitoren. Astronaut Moghbeli droeg een Bio-Monitor-vest en hoofdband gedurende een sessie van 48 uur om hun vermogen te testen om de gezondheid te monitoren terwijl ze de dagelijkse activiteiten minimaal hinderden.

Commandant Andreas Mogensen van de European Space Agency (ESA) werkte in de koepel en testte het vermogen van een geavanceerde camera om de onweersbuien op aarde en hun elektrische activiteit te observeren. De verzamelde gegevens kunnen de atmosferische kennis verbeteren en leiden tot toekomstige ruimtetoepassingen.

Ook werden er routinecontroles en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. NASA-boordwerktuigkundige Loral O'Hara fotografeerde bijvoorbeeld noodhardware, controleerde haar bloeddruk en verwijderde componenten uit een ruimtepak. Astronaut Satoshi Furukawa van JAXA verving de filters in de Life Science Glovebox en verwisselde monstercassettes in het Materials Science Laboratory.

De bemanning bereidt zich ook voor op een ruimtewandeling, die gepland staat om 2 uur Eastern Daylight Time. Kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai zullen de ruimtewandeling uitvoeren, waarbij verschillende taken buiten het ISS betrokken zijn.

Deze lopende onderzoeken en taken dragen bij aan ons begrip van de ruimtegezondheid, aardwetenschappen en het onderhoud van het internationale ruimtestation.

