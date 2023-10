Waar kun je dit weekend de Orioniden-meteorenregen in Ontario zien?

By

Dit weekend krijgen inwoners van Ontario de kans om getuige te zijn van de verbluffende Orionids Meteor Shower. Voor degenen die zich afvragen waar de beste plek is om dit hemelse evenement in Ontario te bekijken, hoeft u niet verder te zoeken dan Pukaskwa National Park. OnlineCasinos rangschikte onlangs Pukaskwa National Park als een van de beste nationale parken in Canada om getuige te zijn van de piek van de meteorenregen.

De Orioniden-meteorenregen, bekend als ‘een van de mooiste buien van het jaar’, bereikt zijn hoogtepunt op zaterdag 21 oktober. OnlineCasinos analyseerde factoren zoals luchtkwaliteit, lichtvervuiling en Instagram-populariteit om de beste nationale parken in Canada te bepalen om naar de sterren te kijken. Pukaskwa National Park in Ontario verzekerde zich van de 7e plek van de 10 parken, met een indrukwekkende algemene sterrenkijkscore van 8.31.

Pukaskwa National Park, gelegen aan de oevers van Lake Superior, is een biodiverse toevluchtsoord voor wilde dieren. De afgelegen wildernis en minimale lichtvervuiling creëren de perfecte omstandigheden voor het spotten van vallende sterren. Het park biedt adembenemende uitzichten en een heldere hemel, waardoor het een ideale locatie is om de Orioniden Meteorenregen te observeren.

NASA beschrijft de Orionid-meteoren als helder en snel bewegend. Tijdens zijn piek produceert de meteorenregen elk uur ongeveer 15 tot 20 vallende sterren. Het is een aanrader om dit weekend tijdens het vallen van de avond Pukaskwa National Park te bezoeken om getuige te zijn van dit astronomische spektakel.

Naast Pukaskwa National Park omvatte de ranglijst ook andere nationale parken in Canada die ideaal zijn om sterren te kijken. Deze omvatten Banff National Park, Glacier National Park, Jasper National Park, Yoho National Park en meer.

Nu gewapend met de kennis van de beste plek om de Orionids Meteorenregen in Ontario te bekijken, is het tijd om je sterrenkijkende metgezellen te verzamelen en aan een opmerkelijke reis onder de nachtelijke hemel te beginnen.

Bronnen:

– OnlineCasinos-ranglijst

– Nasa