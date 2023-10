Het uitgestrekte chemische universum: onderzoek naar het onbekende

Wetenschappers schatten dat er miljarden chemische verbindingen in het universum zijn, waarvan tot nu toe slechts 1% is geïdentificeerd. Deze onontdekte verbindingen hebben het potentieel om problemen zoals de verwijdering van broeikasgassen en medische doorbraken aan te pakken.

Toen Dmitri Mendelejev in 1869 het periodiek systeem der elementen uitvond, begonnen wetenschappers de chemicaliën te ontdekken die de moderne wereld vorm gaven. Terwijl elementen uit één type atoom bestaan, bestaan ​​chemische verbindingen uit twee of meer atomen. Sommige verbindingen komen van nature voor, zoals water (gemaakt van waterstof en zuurstof), terwijl andere ontstaan ​​door laboratoriumexperimenten en productieprocessen, zoals nylon.

Om de uitgestrektheid van het chemische universum te begrijpen, moeten we rekening houden met het aantal mogelijke chemische verbindingen dat kan worden gevormd met behulp van de 118 bekende elementen. Beginnend met verbindingen met twee atomen zijn er 6,903 mogelijke combinaties. Er zijn ongeveer 1.6 miljoen verbindingen met drie atomen, en naarmate verbindingen complexer worden, hebben we iedereen op aarde nodig om al deze combinaties meerdere malen te creëren. De structuur en stabiliteit van de verbindingen dragen echter bij aan de complexiteit en moeilijkheid van hun synthese.

De grootste chemische verbinding die tot nu toe is gemaakt, heeft bijna 3 miljoen atomen en de functie ervan is nog onbekend. Toch worden vergelijkbare verbindingen gebruikt om kankermedicijnen in het lichaam te beschermen totdat ze hun doellocatie bereiken.

Hoewel er regels zijn voor de chemie, kunnen deze worden verbogen, waardoor nieuwe mogelijkheden voor chemische verbindingen ontstaan. Zelfs edelgassen, die doorgaans niet reactief zijn, kunnen onder bepaalde omstandigheden verbindingen vormen. Extreme omgevingen, zoals omstandigheden in de diepe ruimte, breiden het rijk van mogelijke verbindingen uit. Koolstof, dat zich doorgaans graag aan één tot vier andere atomen hecht, kan zich tijdelijk aan vijf atomen binden, net zoals een bus met een maximale capaciteit van vier korte tijd meer passagiers kan vervoeren.

Chemici besteden hun carrière vaak aan het creëren van verbindingen die de traditionele chemische regels trotseren, en slagen daar af en toe in. Ze onderzoeken ook of bepaalde verbindingen alleen in de ruimte of in extreme omgevingen kunnen voorkomen, zoals hydrothermale ventilatieopeningen op de oceaanbodem.

Bij het zoeken naar nieuwe verbindingen kijken wetenschappers vaak naar verwante verbindingen of chemische reacties. Door bekende verbindingen te modificeren of nieuwe uitgangsmaterialen te gebruiken in bekende reacties, kunnen ze zoeken naar ‘bekende onbekenden’. Het verkennen van de natuurlijke wereld heeft ook tot belangrijke ontdekkingen geleid, zoals de identificatie van penicilline in 1928 toen Alexander Fleming de antibacteriële eigenschappen ervan observeerde.

Het begrijpen van de structuur van verbindingen is cruciaal bij het ontdekken van hun eigenschappen en het zoeken naar vergelijkbare verbindingen. De uitvinding van röntgentechnieken, zoals die ontwikkeld door Dorothy Crowfoot Hodgkin, heeft het gemakkelijker gemaakt om de structuur van nieuwe verbindingen te bepalen. Nu hebben onderzoekers meer dan ooit de middelen om zich te verdiepen in de onbekende diepten van het chemische universum.

