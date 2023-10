Bespaar $ 63 op de Celestron AstroMaster 70AZ-telescoop: de beste vriend van een beginner

Bent u een amateurastronoom en wilt u aan uw sterrenkijkreis beginnen? Zoek niet verder. Amazon Prime Big Deal Days 2023 biedt je een ongelooflijke korting op de Celestron AstroMaster 70AZ-telescoop, een fantastische optie voor absolute beginners. Met een korting van 33% is deze telescoop nu verkrijgbaar tegen een van de laagste prijzen die we ooit hebben gezien, waardoor het een geweldige budgetvriendelijke keuze is.

De Celestron AstroMaster 70AZ-telescoop is een achromatische refractortelescoop, ideaal voor het observeren van de maan en planeten. Het beschikt over een diafragma van 70 mm en wordt geleverd met essentiële accessoires, waaronder een red dot finder, twee oculairs en een verstelbaar statief. Deze telescoop biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, vooral voor beginners of voor mensen die beginnende astronomen willen inspireren.

Met een brandpuntsafstand van 900 mm en een objectieflensdiameter van 70 mm zorgt de Celestron AstroMaster 70AZ-telescoop voor een helder zicht op de nachtelijke hemel in een compact en gebruiksvriendelijk ontwerp. De twee meegeleverde oculairs maken een vergroting tot 90x mogelijk, terwijl de ingebouwde steraanwijzer en panhandle het lokaliseren en volgen van doelen veel eenvoudiger maken.

Als u overweegt deze telescoop aan te schaffen of meer opties voor sterrenkijken te verkennen, hebben we uitgebreide handleidingen over de beste telescopen en telescoopaanbiedingen.

Het is belangrijk op te merken dat de Celestron AstroMaster 70AZ-telescoop mogelijk niet geschikt is voor observatie in de diepe ruimte of voor ervaren astronomen die op zoek zijn naar krachtigere modellen. Voor degenen die op zoek zijn naar alternatieve opties, raden we aan de Celestron StarSense LT 114AZ of de Celestron AstroMaster 102AZ te verkennen, die verschillende functies en mogelijkheden bieden binnen een vergelijkbare prijsklasse.

Belangrijkste specificaties:

– Objectieflensdiameter van 70 mm

– Brandpuntsafstand van 900 mm

– Handmatig altazimuth-montagetype

– Accessoires: verstelbaar statief, red dot finder en twee oculairs

