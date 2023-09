Oude houten structuur, geschat op meer dan 475,000 jaar oud, ontdekt in Afrika

Onderzoekers hebben aan de oevers van de Kalambo-rivier in Zambia en Tanzania het oudste bekende houten bouwwerk ter wereld ontdekt. Deze structuur, die naar schatting ruim 475,000 jaar oud is, dateert van vóór de opkomst van de moderne mens. De opstelling van de boomstammen werd gemaakt door twee boomstammen te vormen met behulp van scherpe stenen werktuigen en heeft mogelijk gediend als loopbrug of platform voor menselijke voorouders die in het gebied woonden.

Markeringen op de boomstammen geven aan dat ze zijn gesneden, gehakt en geschraapt met behulp van verschillende stenen werktuigen die op de locatie zijn gevonden. Een bushwillow-blok rust bovenop een ander blok, vastgezet door een grote omgekeerde U-vormige inkeping. Professor Larry Barham, de hoofdarcheoloog van de Universiteit van Liverpool, gelooft dat het bouwwerk deel had kunnen uitmaken van een loopbrug, een fundering voor een platform of zelfs een plaats voor opslag of onderdak.

De houten voorwerpen die op de plek werden ontdekt, waren minstens 476,000 jaar oud, ruim vóór de opkomst van Homo sapiens. Het is waarschijnlijk dat Homo heidelbergensis, een voorloper van de moderne mens, deze structuur heeft vervaardigd. De ontdekking is belangrijk omdat hout zelden zulke lange perioden overleeft, maar de drassige sedimenten bij Kalambo Falls hebben bijgedragen aan het behoud van het hout.

Naast de boomstamstructuur zijn er nog andere houten voorwerpen gevonden, waaronder een graafstok, een wig, een gespleten tak die mogelijk deel uitmaakte van een val, en een stuk hout aan beide uiteinden. Deze bevindingen suggereren dat vroege mensen grootschalige materialen, zoals steen en hout, gebruikten om hun omgeving vorm te geven en te transformeren.

De onderzoekers zijn van plan de opgravingen op de locatie voort te zetten en hopen samen te werken met de Zambiaanse overheid om de Kalambo Falls erkend te krijgen als UNESCO-werelderfgoed. Dr. Sonia Harmand van de Stony Brook University beschreef de ontdekking als baanbrekend en benadrukte de waarde ervan voor het vergroten van ons begrip van het gebruik van organische materialen tijdens de vroege menselijke evolutie.

