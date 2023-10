Kunst met paleontologiethema: een samenwerking van menselijke en technologische vaardigheden

Kunst met een paleontologisch thema evolueert naar een samenwerking tussen menselijke kunstenaars en digitale hulpmiddelen. Traditionele paleokunstenaars die kunst maken zonder de hulp van technologie worden zeldzaam in het veld. Eén van die kunstenaars, Jan Vriesen, is gespecialiseerd in het creëren van prehistorische achtergronden voor museumtentoonstellingen en heeft samengewerkt met instellingen als het Denver Museum of Nature and Science en het American Museum of Natural History.

Ondanks dat hij 81 jaar oud is, vervult Vriesen nog steeds opdrachten voor mensen die zijn talent voor het verbeelden van het verre verleden waarderen. Hij werkt samen met geologen en paleontologen om met de hand geschilderde scènes te creëren die oude landschappen tot leven brengen. Onlangs voltooide Vriesen een paar schilderijen met een afbeelding van een beroemde fossielengroeve zoals deze er 150 miljoen jaar geleden uitzag, en een scène uit de Jurassic Morrison Formation zoals deze er waarschijnlijk 145 miljoen jaar geleden uitzag.

Deze schilderijen zijn gemaakt in opdracht van geoloog Bob Raynolds, die ze wilde schenken aan de non-profitorganisatie Friends of Dinosaur Ridge. De schilderijen tonen de eeuwenoude landschappen die de inspiratie vormden voor de conserveringsinspanningen van de organisatie, die tot doel heeft fossiele vindplaatsen te beschermen en educatieve programma's voor het publiek aan te bieden.

De nieuwe schilderijen zullen worden tentoongesteld in het Dinosaur Ridge Discovery Center, zodat bezoekers zich kunnen voorstellen hoe het gebied eruit zag toen het werd bewoond door dinosaurussen. Dinosaur Ridge, in 1973 overgenomen door Jefferson County Open Space, wordt aangewezen als het Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen is een Canadese kunstenaar die nu met zijn vrouw en huisdieren in Minnesota woont. Zijn uitstapje naar paleokunst begon in de jaren zeventig toen hij een project van het Royal British Columbia Museum overnam. Sindsdien heeft hij erkenning gekregen in het veld.

Hoewel Vriesen de voorkeur geeft aan traditionele kunstmethoden, erkent hij de invloed van technologie op zijn vakgebied. Hij maakt grapjes dat hij een ‘Neanderthaler’ is als het om computerwerk gaat, maar begrijpt dat digitale vaardigheden in de industrie steeds meer gewaardeerd worden.

Over het algemeen wordt kunst met paleontologiethema een samenwerking tussen menselijke creativiteit en digitale hulpmiddelen, waardoor kunstenaars als Jan Vriesen het verre verleden tot leven kunnen brengen met hun talent en verbeeldingskracht.

Bronnen:

– Vrienden van Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Ontdekkingscentrum voor Dinosaur Ridge