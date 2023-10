Hoe de oude Griekse mythe van Prometheus onze moderne realiteit weerspiegelt

By

Prometheus, de Titaan die het vuur van de goden stal en het aan de mensheid schonk, heeft lange tijd gediend als symbool van vooruitgang en gevaar. Vanuit het perspectief van de mythologie wordt hij gezien als een emancipator, die in het belang van de mensheid in opstand komt tegen de tirannie van Zeus. In onze moderne wereld krijgt Prometheus echter een andere betekenis.

De Industriële Revolutie markeerde een keerpunt waarop de kracht van vuur en technologie zowel een bron van glorie als rampspoed werden. Mary Shelley's roman 'Frankenstein', met als ondertitel 'The Modern Prometheus', benadrukte de hoogmoed en het idealisme van de schepper van het monster. In deze context vertegenwoordigt Prometheus ons vermogen tot zelfvernietiging en de gevaren van technologische overschrijding.

De afgelopen jaren heeft Prometheus een heropleving in de populaire cultuur meegemaakt, die onze ambivalentie ten opzichte van technologie en de gevolgen ervan weerspiegelt. De film “Oppenheimer” van Christopher Nolan trekt een parallel tussen de straf die de mythische Prometheus en J. Robert Oppenheimer, vaak beschouwd als de vader van de atoombom, moesten ondergaan. De analogie wordt verder onderzocht in Annie Dorsens theaterstuk 'Prometheus Firebringer', waarin een waarschuwend verhaal wordt verteld over onze afhankelijkheid van kunstmatige intelligentie.

Benjamín Labatuts roman “The Maniac” duikt in het leven van John von Neumann, een pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie en speltheorie, die ook wordt vergeleken met Prometheus. Labatuts boek, geclassificeerd als fictie, probeert een nieuwe mythologie voor de moderne wereld te creëren, gebaseerd op echte mensen en hun ideeën.

Zowel Oppenheimer als von Neumann, die nauw samenwerkten tijdens het Manhattan Project, vertegenwoordigen de convergentie van genialiteit en de mogelijkheid van menselijke vernietiging. Hun werk op het gebied van de kwantumtheorie en de atoombom laat zien hoe abstractie een tastbare realiteit wordt met catastrofale gevolgen.

Hoewel de destructieve kracht van deze technologieën duidelijk is, ligt het intellectuele drama in de manier waarop deze abstracte concepten concrete manifestaties worden. De rol van Oppenheimer bij de ontwikkeling van de atoombom dient als proof of concept voor de kwantumtheorie. Zijn straf komt, net als die van de mythische Prometheus, niet van de goden, maar van de ontvangers van zijn geschenk.

Het verhaal van Prometheus resoneert met onze huidige realiteit, aangezien onze groeiende afhankelijkheid van technologie zowel vooruitgang als gevaar met zich meebrengt. De keuzes die we maken in ons streven naar kennis en macht kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De mythe van Prometheus dient als waarschuwend verhaal en herinnert ons eraan de ethische implicaties van onze daden en de mogelijkheid van zelfvernietiging in overweging te nemen.

