Vreemde lichamen: onderzoek naar pandemieën en vaccins door de geschiedenis heen

In het nieuwste boek van Simon Schama, ‘Foreign Bodies’, duikt hij in de wereld van pandemieën uit het verleden en het heden, waarbij hij de lessen belicht die we hebben geleerd, maar ook de lessen die we nog moeten begrijpen. Het boek concentreert zich voornamelijk op het leven en werk van Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, een wetenschapper die eind 19e en begin 20e eeuw zelfgemaakte vaccins ontwikkelde om cholera en builenpest te bestrijden.

Schama's schrijven neemt lezers mee op een boeiende reis door het leven van Haffkine, van zijn vroege ervaringen met het verdedigen van zijn gemeenschap tegen Russische pogroms tot zijn opleiding aan het prestigieuze Pasteur Instituut in Frankrijk. Het was het vaccin van Haffkine dat hem in 1893 naar India bracht, waar hij getuige was van het opmerkelijke succes ervan in de strijd tegen cholera. Later zou hij een nog grotere triomf behalen met een vaccin om de builenpest uit te roeien.

De auteur beschrijft met boeiende details het nauwgezette proces dat Haffkine gebruikte om het pestvaccin te maken, van het extraheren van vloeistoffen tot het kweken van de bacillen in geitenbouillon. Ondanks Haffkine's belangrijke bijdragen aan de volksgezondheid in India, werden de Britse koloniale autoriteiten hem uiteindelijk beu. Ze hadden vertrouwd op agressievere maatregelen, zoals het vernietigen van dorpen en het verdrijven van inboorlingen, die vaak niet effectief bleken. Het succes van een buitenlander als Haffkine was een klap voor hun trots, wat leidde tot zijn uiteindelijke vertrek uit India.

Hoewel Schama enkele oppervlakkige excursies en aanvullende verhalen bevat, komt zijn bewondering voor Haffkine duidelijk naar voren. Het boek besluit met een ondersteunende noot voor Anthony Fauci en een verrassende reflectie op de rol van het blauwe bloed van de degenkrab bij de productie van vaccins.

Schama's werk roept belangrijke vragen op over de kracht van de wetenschap bij het bestrijden van pandemieën en de rol van mensen bij hun eigen vernietiging. Ondanks onze vooruitgang betoogt de auteur dat het onze eigen daden zijn, zoals kernwapens en klimaatverandering, die een grotere bedreiging vormen voor de mensheid.

‘Foreign Bodies’ is een bewijs van het opmerkelijke leven en de prestaties van Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Via deze biografie benadrukt Simon Schama de immense impact die individuele wetenschappers kunnen hebben in het licht van mondiale gezondheidscrises.

