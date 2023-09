De Equinox en het noorderlicht: een spectaculaire vertoning

De equinox, die op 23 september valt, zou een betere kans dan normaal kunnen bieden om getuige te zijn van de ontzagwekkende aanblik van het noorderlicht, ook wel bekend als de aurora borealis. Het magnetische veld van de aarde en de kanteling van de planeet op dat moment creëren gunstige omstandigheden voor het optreden van deze natuurlijke lichtshow. Hoewel er nooit een definitieve garantie is dat je het noorderlicht zult zien, vergroot de equinox de waarschijnlijkheid ervan in plaats van deze te garanderen.

Volgens David Moore, de redacteur van het tijdschrift Astronomy Ireland, zijn de noordkust van Noord-Ierland en Mayo de beste locaties in Ierland om een ​​glimp van het noorderlicht op te vangen. Deze gebieden zijn ideaal vanwege hun onbelemmerde uitzicht op de Atlantische Oceaan, samen met minimale lichtvervuiling door steden en dorpen. Niettemin kan het noorderlicht, als de lucht helder is, vanuit elk deel van het land zichtbaar zijn.

Het fenomeen van het noorderlicht begint nadat zonnevlammen, of uitbarstingen op de zon, miljarden tonnen straling in de ruimte vrijgeven. Ongeveer twee dagen nadat deze zonnevlammen plaatsvonden, raakten de atoomdeeltjes de atmosfeer van de aarde. Sommige van deze deeltjes komen vast te zitten in het magnetische veld van de aarde en worden naar de Noord- en Zuidpool getrokken. Wanneer deze deeltjes botsen met de atomen en moleculen in de atmosfeer, creëren ze de levendige kleuren die horen bij het noorderlicht.

Om de aurora ten volle te ervaren, is het essentieel om weg te blijven van door de mens gemaakte lichten. Wonen in een dorp of stad biedt alleen uitzicht op grote displays. De zon doorloopt elke elf jaar een activiteitscyclus en zal naar verwachting in 11 zijn hoogtepunt bereiken, wat de komende jaren bijzonder geschikt maakt voor het zien van het noorderlicht.

Astronomie Ierland biedt een aurora-waarschuwingsdienst, waarbij elke middag voorspellingen worden geplaatst over de hemelomstandigheden voor de komende nacht, inclusief de mogelijkheid om de aurora te zien. De lichten kunnen op verschillende tijdstippen gedurende de nacht worden waargenomen, soms gedurende enkele uren en soms slechts voor een korte periode.

Hoewel een bewolkte hemel de kijkervaring kan belemmeren, raken de deeltjes van de zon de atmosfeer ver boven de wolken. Daarom kan het noorderlicht bij een heldere hemel in al zijn glorie zichtbaar zijn.